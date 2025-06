The following instruments on XETRA do have their first trading 09.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.06.2025Aktien1 CA00248Y1079 AXO Copper Corp.2 US00808Y5050 Aethlon Medical Inc.3 CH1391448177 BeOne Medicines AG4 US0977022039 Bolt Biotherapeutics Inc.5 US6402683063 Nektar Therapeutics6 US72581M4042 Pixelworks Inc.7 SE0025166416 Spotr Group ABAnleihen/ETF1 US247361A329 Delta Air Lines Inc.2 USL4441RAL08 Gol Finance S.A.3 XS3020847268 HSBC UK Bank PLC4 US87612EBU91 Target Corp.5 US87612EBV74 Target Corp.6 IT0005654584 UniCredit S.p.A.7 XS3090080733 Banco de Credito Social Cooperativo S.A.8 US105756CM05 Brasilien, Föderative Republik9 US247361A246 Delta Air Lines Inc.10 XS3088620037 MassMutual Global Funding II11 IT0005654642 Italien, Republik12 US37373WAE03 Gerdau Trade Inc.13 XS3038535889 Kvika banki HF.14 XS3086825281 MDGH Sukuk Ltd.15 IT0005654592 UniCredit S.p.A.16 GB00BSQNRC93 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich17 USU8565CAA81 Station Place Securitization Trust18 XS3047514446 IuteCredit Finance S.à r.l.19 IE00050J4789 BNPP Easy MSCI USA SMALL CAP Min TE UCITS ETF - EUR Cap20 IE000ZME9TM4 BNPP Easy MSCI USA SMALL CAP Min TE UCITS ETF - USD Cap