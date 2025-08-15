Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA03853W2004 Aranjin Resources Ltd. 15.08.2025 CA8965501007 Trinity One Metals Ltd. 18.08.2025 Tausch 1:1
FR0014000U63 Hopium S.A. 15.08.2025 FR0014010QE1 Hopium S.A. 18.08.2025 Tausch 80:1
CA69381B1094 Pace Metals Ltd. 15.08.2025 CA8919571023 Total Metals Corp. 18.08.2025 Tausch 2:1
US79400X4043 Salarius Pharmaceuticals Inc. 15.08.2025 US79400X5032 Salarius Pharmaceuticals Inc. 18.08.2025 Tausch 15:1
CA3144601067 FendX Technologies Inc. 15.08.2025 CA3144602057 FendX Technologies Inc. 18.08.2025 Tausch 10:1
