The following instruments on XETRA do have their first trading 18.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.08.2025
Aktien
1 US98920Y1064 Zealand Pharma A/S ADR
2 CA3144602057 FendX Technologies Inc.
3 FR0014010QE1 Hopium S.A.
4 US79400X5032 Salarius Pharmaceuticals Inc.
5 CA8919571023 Total Metals Corp.
6 CA8965501007 Trinity One Metals Ltd.
Anleihen
1 US040555DJ01 Arizona Public Service Co.
2 USU85223AF99 Block Inc.
3 USU85223AE25 Block Inc.
4 US166756BH88 Chevron USA Inc.
5 US166756BG06 Chevron USA Inc.
6 XS2002683261 Crédit Agricole S.A.
7 XS3144162446 International Bank for Reconstruction and Development
8 AT0000A3ND77 Erste Group Bank AG
9 FR0129132736 Frankreich, Republik
10 US11271LAQ59 Brookfield Finance Inc.
11 XS3156297213 Commonwealth Bank of Australia
12 USY8563UAK44 Temasek Financial [I] Ltd.
13 USU8936PBG73 Transdigm Inc.
14 CA110709AS19 British Columbia, Provinz
15 US166756BK18 Chevron USA Inc.
16 DE000CZ45Z88 Commerzbank AG
17 DE000HEL0KQ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
