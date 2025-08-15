The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.08.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2025
.
ISIN Name
CA03853W2004 ARANJIN RES LTD
CA3144601067 FENDX TECHNOLOGIES INC.
CA3873401028 GRANITE CREEK COPPER
CA69381B1094 PACE METALS LTD. O.N.
DE000A31C305 MYNARIC AG NA O.N.
DE000DFK0CF1 DZ BANK IS.A1441
DE000DFK0HY1 DZ BANK IS.A1576
DE000DFK0M28 DZ BANK IS.A1669
FR0014000U63 HOPIUM S.A. EO-,01
US0234361089 AMEDISYS INC. DL-,001
US79400X4043 SALARIUS PHARMA. DL-,0001
