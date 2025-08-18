Der Russland-USA-Gipfel in Alaska zum Ukrainekrieg am vergangenen Freitag zeigte trotz wenig Resultaten, dass sich beide Staatschefs offen miteinander in vertrauter Atmosphäre austauschen und kritische Themen direkt besprechen können. Der direkte Austausch zwischen Wladimir Putin und Donald Trump ist ein erster Schritt in Richtung einer Nachkriegsordnung in Osteuropa, den die meisten Staatschefs der EU-Staaten bisher ablehnen. Währenddessen besteht in der EU-Bürokratie in Brüssel noch Uneinigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
