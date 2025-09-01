Die Kapitalmärkte spekulieren auf eine US-Zinssenkung im September. Bei hoher Inflation und Staatsverschuldung löst das zwar keine fiskale Begeisterung aus, aber immerhin strömt nach dem aktuellen Sommerloch wieder mehr Liquidität an die Märkte. Wer aktuell aufpasst, kann Aktien zu Schnäppchenpreisen erwerben, doch Achtung: Die Umsätze sind dünner wie sonst. Turnaround-Spekulanten und mittelfristige Anleger sollten die Wasserstoff-Szene wieder in Augenschein nehmen. Hier dreht sich vieles zum Besseren und es gibt interessante Neuzugänge. Wir schauen auf Plug Power, Nel ASA und thyssenkrupp nucera sowie den australischen Wasserstoff-Spezialisten Pure Hydrogen. Hier wird gerade erfolgreich in die USA expandiert, weitere Kontinente könnten folgen. Wo liegen die Chancen für Anleger?Den vollständigen Artikel lesen ...
