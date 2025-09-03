Zentralbanken kaufen Gold - Agnico, Tesoro und K92 expandieren

Anzeige / Werbung

Die internationalen Notenbanken verschieben die tektonischen Platten der Währungsreserven. Der Dollar verliert an Gewicht, Gold gewinnt. Eine neue Untersuchung des Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) zeigt, dass die Zentralbanken in den kommenden zwei Jahren ihre Goldreserven weiter ausbauen wollen. Damit setzen sie ein deutliches Signal - auch in Richtung geopolitischer Unabhängigkeit.

Gold verdrängt den Euro - Zentralbanken machen ernst

Über Jahre galt der US-Dollar als unangefochtene Leitwährung. Doch inzwischen verliert er in den Bilanzen der Zentralbanken an Boden. Lag sein Anteil an den weltweiten Reserven einst bei 58 Prozent, sind es heute nur noch 46 Prozent. Gleichzeitig hat Gold den Euro als zweitgrößte Reserveposition überholt - mit inzwischen 20 Prozent gegenüber nur noch 16 Prozent beim Euro.

Die Motive für diesen Wandel sind klar: Gold bietet Sicherheit in unsicheren Zeiten, insbesondere wenn der Dollar als politische Waffe eingesetzt wird. Der OMFIF-Bericht basiert auf einer Befragung von 75 Notenbanken zwischen März und Mai dieses Jahres. Die Tendenz ist eindeutig - mehr Gold, weniger Dollar. Auch der chinesische Yuan und der Euro sollen an Bedeutung gewinnen. Der Vertrauensverlust gegenüber der US-Währung hat damit strukturelle Züge angenommen.

Schulden, Sanktionen, Misstrauen: Dollar gerät unter Druck

Die USA verlieren nicht nur Währungsanteile, sondern auch Vertrauen. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Sanktionen gegen Russland betrachten viele Länder den Dollar als geopolitisches Risiko. Parallel dazu wächst die US-Staatsverschuldung. Neue Steuergesetze dürften das Defizit weiter verschärfen. Für dieses Jahr prognostizieren Analysten eine Schuldenquote von 6,7 Prozent - weit über den früher viel diskutierten Maastricht-Kriterien.

Der Abwärtstrend des Dollar ist auch charttechnisch sichtbar. Der Euro hat seinen jahrelangen Abwärtstrend gebrochen. Gleichzeitig verlangen Investoren höhere Renditen auf US-Staatsanleihen. Die USA befinden sich in einer Schuldenspirale, die sich immer schneller dreht - mit Folgen für die globale Kapitalallokation.

Hohe Margen im Goldsektor - stabile Kosten, steigende Preise

Goldminenunternehmen profitieren von dieser Entwicklung auf mehreren Ebenen. Während sich der Goldpreis hoch ist, bleiben die Produktionskosten vergleichsweise stabil. Weltweit liegen die durchschnittlichen Kosten zwischen 1.400 und 1.700 US-Dollar pro Unze. Das sorgt für solide Margen - ein wichtiger Faktor in einem kapitalintensiven Geschäft. Aktienrückkäufe, Dividenden und strategische Übernahmen rücken wieder in den Fokus.

Drei Unternehmen zeigen, wie unterschiedlich Positionierungen im aktuellen Marktumfeld aussehen können: Agnico Eagle Mines, Tesoro Gold und K92 Mining.

Agnico Eagle: Verlässlicher Goldwert in stabilen Ländern

Agnico Eagle Mines Limited (ISIN: CA0084741085) hat sich als einer der robustesten Akteure im aktuellen Goldbullenmarkt etabliert. Das Unternehmen betreibt seine Minen ausschließlich in politisch stabilen Ländern - darunter Kanada, Finnland, Australien und Mexiko. Damit unterscheidet sich Agnico Eagle deutlich von Wettbewerbern, die auch in Risikoregionen aktiv sind.

Trotz der hohen Qualität seiner Assets und einer nachgewiesenen Kostendisziplin ist Agnico Eagle in puncto Bewertung kein Leichtgewicht. Der Markt gesteht dem Unternehmen höhere Bewertungsmultiples zu - ein Ausdruck von Vertrauen in die operative Exzellenz. Während der Goldpreis sich in den letzten 30 Monaten verdoppelt hat, legte die Aktie deutlich stärker zu. Agnico Eagle bleibt damit ein zentraler Player im globalen Goldmarkt.

Tesoro Gold: Explorationspotenzial in Chile

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) verfolgt einen anderen Ansatz. Das australische Unternehmen entwickelt mit dem El-Zorro-Projekt eine aussichtsreiche Lagerstätte in Chile. Über 1,8 Millionen Unzen Gold umfasst die Ressource bereits - Tendenz steigend. Das Projektgebiet erstreckt sich über stattliche 570 Quadratkilometer - eine Größenordnung, die Raum für die Entwicklung eines kompletten Gold-Distrikts bietet.

Ein gewichtiger Partner ist bereits an Bord: Gold Fields, einer der größten Goldproduzenten Südafrikas, hält 17,5 Prozent an Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208). Die Nähe zu einer bestehenden Goldmine desselben Unternehmens unterstreicht die strategische Bedeutung des Projekts. Die Lage in einer etablierten Mining-Region sichert zusätzlich gute Infrastruktur.

K92 Mining: Produktionswachstum in Papua-Neuguinea

K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083) hat sich in Papua-Neuguinea mit der Kainantu-Mine eine starke Ausgangsposition erarbeitet. Die Produktion liegt aktuell bei bis zu 185.000 Unzen pro Jahr - mit klar definierten Ausbauplänen. In den nächsten Jahren soll die Förderung auf über 400.000 Unzen steigen.

Das Land entwickelt sich zunehmend zu einem Zentrum der Goldförderung. Große Namen wie Barrick, Newmont und Harmony Gold sind dort bereits aktiv. K92 Mining (ISIN: CA4991131083) hebt sich durch sein überdurchschnittliches Produktionswachstum ab - ein Faktor, der das Unternehmen immer wieder in den Fokus möglicher Übernahmeinteressenten rückt. Auch aufgrund seiner Dynamik bleibt der Titel ein viel beachteter Wert im Rohstoffsektor.

Gold bleibt strategisches Asset - Minen gewinnen an Bedeutung

Die Entscheidung vieler Zentralbanken, ihre Goldreserven weiter auszubauen, verändert die Dynamik am Markt. Der schwindende Einfluss des US-Dollars, geopolitische Unsicherheiten und wachsende Staatsverschuldung stärken die Rolle des Edelmetalls. Unternehmen wie Agnico Eagle, Tesoro Gold und K92 Mining stehen in diesem neuen Umfeld im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ihre Strategien und Projekte zeigen, wie unterschiedlich der Weg zum Gold sein kann - aber auch, wie stark der Sektor aktuell unter Strom steht.

---

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4991131083,AU0000077208