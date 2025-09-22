The following instruments on XETRA do have their first trading 22.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.09.2025
Aktien
1 AU000000CAY9 Canyon Resources Ltd.
2 AU000000LIN6 Lindian Resources Ltd.
3 US88822Q1031 Tiptree Inc.
4 ID1000113400 Dian Swastatika Sentosa Tbk
5 AU0000194433 Felix Gold Ltd.
6 US4571521065 Ingram Micro Holdings Corp.
7 CA8280425072 Silver Mountain Resources Inc.
8 CA8484032005 Spetz Inc.
9 US9180901012 Utz Brands Inc.
10 CA74290D1050 Prisma Exploration Inc.
11 US37954A3032 Global Medical REIT Inc.
12 CA6438181076 New Earth Resources Corp.
13 CA73015G1046 PMET Resources Inc.
Anleihen
1 US00206RNE89 AT & T Inc.
2 FR0014012SB9 Capgemini SE
3 US00206RND07 AT & T Inc.
4 US62878V2K54 NBN Co Ltd.
5 NZIIBDT006C3 New Zealand, Government of...
6 USQ9194UBJ09 Transurban Finance Co. Pty Ltd.
7 US00206RNB41 AT & T Inc.
8 NO0013660357 Azerion Group N.V.
9 US054989AF54 B.A.T. Capital Corp.
10 DE000A3MQTG0 Hamburg, Freie und Hansestadt
11 FR0014012SC7 Capgemini SE
12 FR0014012S89 Capgemini SE
13 DE000A460N04 Landeshauptstadt München
14 US718547BA95 Phillips 66 Co.
15 FR0014012R72 Schneider Electric SE
16 XS3183303018 Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.
17 FR0014012S97 Capgemini SE
18 US718547AZ55 Phillips 66 Co.
19 FR0014012ST1 RCI Banque S.A.
20 US00206RNC24 AT & T Inc.
21 EU000A4EG781 European Investment Bank
22 DE000HEL0NS7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
