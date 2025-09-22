Anzeige
Montag, 22.09.2025
Der nächste große KI-Durchbruch in der Frauengesundheit?
WKN: A1W15L | ISIN: US88822Q1031 | Ticker-Symbol:
NASDAQ
19.09.25 | 21:59
23,610 US-Dollar
+0,25 % +0,060
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TIPTREE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TIPTREE INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CANYON RESOURCES
CANYON RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CANYON RESOURCES LIMITED--
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK5,500+3,77 %
FELIX GOLD LIMITED0,3070,00 %
GLOBAL MEDICAL REIT INC--
INGRAM MICRO HOLDING CORPORATION21,160-0,47 %
LINDIAN RESOURCES LIMITED0,140-2,10 %
NEW EARTH RESOURCES CORP0,0090,00 %
PMET RESOURCES INC--
PRISMA EXPLORATION INC--
SILVER MOUNTAIN RESOURCES INC1,6940,00 %
SPETZ INC0,3930,00 %
TIPTREE INC23,610+0,25 %
UTZ BRANDS INC10,6760,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.