Die GLOBALE Potash-Krise: Die 10-fache Bewertungslücke, die dieses Unternehmen in die Höhe treiben könnte

Wer den leisen Boom bei kritischen Mineralien verfolgt, könnte gerade eine der größten Bewertungsdiskrepanzen im gesamten Rohstoffmarkt übersehen haben.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

während Anleger in Millennial Potash Corp. investieren - und den Aktienkurs innerhalb von nur 12 Monaten von 0,21 $ auf 3,00 $ getrieben haben - bleibt ein anderes Unternehmen mit vergleichbarer Größe, besserer Jurisdiktion und direktem Zugang zu Washington D.C. noch immer weitgehend unentdeckt.

Dieses Unternehmen ist American Critical Minerals (WKN: A40VTE | SYM: 2P30).



Und da Potash inzwischen offiziell auf der vorläufigen Liste der kritischen Mineralien des U.S. Geological Survey (USGS) steht, könnte dieser Umstand nicht mehr lange verborgen bleiben.

Aus Utah - mit Hebelwirkung: Das Green-River-Projekt

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick:

Explorationsziel von 600 Millionen bis 1 Milliarde Tonnen Sylvinit mit durchschnittlichen Gehalten zwischen 19% und 29% eKCl

mit durchschnittlichen Gehalten zwischen 100% eigenes Landpaket über 32.530 Acres

eigenes Landpaket über Lage im Paradox Basin in Utah, angrenzend an das am längsten produzierende US-Potash-Werk

in Utah, angrenzend an das am längsten produzierende US-Potash-Werk Genehmigung für 7 Bohrungen, davon 3 bereits vollständig besichert und bewilligt

Dies ist kein Konzeptprojekt in einem Hochrisikoland, sondern ein voll genehmigtes, strategisch gelegenes und bundespolitisch ausgerichtetes Potash- und Lithium-Asset mitten in den Vereinigten Staaten.

Und dennoch wird es aktuell mit nur 10% der Marktkapitalisierung von Millennial Potash bewertet - einem Unternehmen, das in der Hochrisiko-Jurisdiktion Gabun tätig ist.



Millennial Potash: Proof of Concept … in Afrika?

Das Banio-Projekt von Millennial Potash in Gabun stieg in nur 12 Monaten um über 1.300% von 0,21 $ auf 3,00 $ pro Aktie.

Auslöser dieser Neubewertung waren drei entscheidende Faktoren:

Eine Finanzierungszusage von 3 Mio. US-$ der U.S. International Development Finance Corporation (DFC)

der Eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) mit einem NPV von 1,07 Mrd. US-$

Bohrergebnisse mit mächtigen Potash-Horizonten sowie direktem Schifffahrtszugang in die USA

Doch Banio liegt in Gabun - einem Land mit politischer Instabilität, Währungsrisiken, Infrastrukturengpässen und möglichen Exportbeschränkungen.

Im Gegensatz dazu befindet sich American Critical Minerals in Utah - mit direktem Zugang zu Energie, Straßen, Bahn, Wasser, Arbeitskräften und einem klaren Draht zu US-Entscheidungsträgern, die die heimische Lebensmittelversorgung und Lieferketten stärken wollen.

Warum das zählt

Unternehmen Hauptprojekt Standort NPV bzw. Explorationsziel Marktkap. Millennial Potash Banio-Projekt Gabun 1,07 Mrd. US-$ (PEA) ca. 300 Mio. $ American Critical Minerals Green-River-Projekt Utah, USA 600 Mio.-1 Mrd. t (Expl.-Ziel) ca. 30 Mio. $



American Critical Minerals wird derzeit mit nur 10% der Bewertung von Millennial gehandelt - trotz größerem Landpaket, deutlich sichererer Jurisdiktion und strategischer Vorteile, die Millennial nie erreichen kann. Laut USGS werden derzeit über 92% des in den USA verbrauchten Potash importiert.

Mit der Aufnahme von Potash in die US-Liste kritischer Mineralien wirkt diese Diskrepanz immer weniger gerechtfertigt.

Jurisdiktionsrisiko

Gabun ist nicht Utah.

Millennials Erfolg ist real, bleibt jedoch anfällig für:

unvorhersehbare politische Entwicklungen

Bauverzögerungen am Hafen Mayumba und bei Energieanlagen

Währungs- und Exportbeschränkungen

Militärputsche und Korruption in der Region

American Critical Minerals hingegen operiert in:

einer erstklassigen US-Jurisdiktion ,

, einem Bundesstaat mit über 100 Jahren bergbaufreundlicher Politik,

direktem Zugang zu vorhandener Infrastruktur,

einem regulatorischen Umfeld, das kritische Mineralien aktiv fördert.

CEO Simon Clarke bringt es auf den Punkt:

"Es ist entscheidend, dass die USA ihre Lebensmittelsicherheit und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten stärken. Die Größe, das Potenzial und die Lage unseres Green-River-Projekts positionieren uns äußerst vorteilhaft als potenzielle bedeutende Potash-Quelle."

Washingtons Rückendeckung: Potash wird kritisch

Anfang dieses Jahres nahm der U.S. Geological Survey (USGS) Potash in die Entwurfs-Liste kritischer Mineralien auf - ein Novum, dass Düngemittel offiziell als strategisch eingestuft werden.

Diese Entscheidung folgt einer Reihe von Präsidialerlassen unter Biden und Trump, die die Gefahr einer Überabhängigkeit von Kanada, Russland und Belarus - zusammen über 90% der weltweiten Potash-Exporte - anerkennen.

USGS erklärt:

"Die Liste der kritischen Mineralien identifiziert Rohstoffe, die für die wirtschaftliche oder nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten wesentlich sind und deren Versorgung gefährdet ist."

Die Wirkung zeigt sich bereits:

Im Juni bewilligte das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) einen nicht verwässernden Zuschuss von 14 Mio. US-$ an Sage Potash, ein weiteres Unternehmen im Paradox Basin, um den Bau einer Potash-Produktionsanlage in Utah zu unterstützen.

Laut USDA:

"Dieser Zuschuss unterstützt eine strategische Initiative, um die US-Abhängigkeit von Potash-Importen zu verringern und die heimischen landwirtschaftlichen Lieferketten zu stärken."

Simon Clarke ergänzt:

"Die jüngsten US-Finanzierungszusagen im Potash-Sektor - nach der Einstufung als kritisches Mineral - zeigen klar das Engagement der Regierung, neue inländische Quellen zu fördern. Wir glauben, dass wir sehr gut positioniert sind, um von Förderungen und anderen Vorteilen zu profitieren, während wir unser Green-River-Projekt vorantreiben."

Paradox Basin: Das Herz der US-Potash-Produktion

Das Green-River-Projekt liegt im Paradox Basin - derselben geologischen Formation, die Intrepid Potash, Amerikas größten und einzigen inländischen Produzenten, seit über 50 Jahren versorgt.

Der potashhaltige Evaporit-Horizont Cycle 5 verläuft sowohl unter der Moab-Mine als auch unter dem Green-River-Gebiet. Laut dem unabhängigen Agapito Technical Report gilt:

Cycle 5 ist durchgängig mineralisiert.

Er befindet sich in 1.200-1.900 m Tiefe .

. Mächtigkeiten von 3-6 m in Schlüsselbereichen der Liegenschaft.

in Schlüsselbereichen der Liegenschaft. Gehalte von 19-29% eKCl, basierend auf Gamma-Ray-Log-Daten aus 33 historischen Öl- und Gasbohrungen.

Die gleiche kostengünstige Solution-Mining-Technologie mit solarer Verdampfung, die Intrepid einsetzt, ist hier möglich - dank:

über 300 Sonnentagen pro Jahr,

vorhandener Straßen-, Bahn-, Energie- und Wasserversorgung,

ganzjähriger logistischer Unterstützung aus dem nahe gelegenen Moab, Utah.

Landpaket im Bundesmaßstab: 32.530 Acres

American Critical Minerals kontrolliert:

11 staatliche Mineral-Leases (SITLA)

1.094 bundesstaatliche Lithium-Brine-Claims (BLM)

11 bundesstaatliche Potash-Prospektionsgenehmigungen (BLM)

Genehmigungen für 7 Bohrungen, davon 3 bereits vollständig besichert.

Dieses Paket gewährt umfassenden Zugang zu Potash, Lithium, Brom und Bor in einem Gebiet mit nachgewiesener Mineralisierung und umfangreichen historischen Bohrdaten.

Das Explorationsziel von 600 Millionen bis 1 Milliarde Tonnen Sylvinit mit durchschnittlich 19-29% eKCl wurde von Agapito Associates, einem international führenden Ingenieurbüro für Potash-Entwicklung und Solution Mining, unabhängig bestätigt.

Und ja - auch Lithium

Neben Potash untersucht American Critical Minerals lithiumreiche Solelagerstätten.

Nahegelegene Betreiber wie Anson Resources haben Lithiumgehalte von bis zu 150 mg/L nachgewiesen, Pilotproduktionen mit Koch Technology Solutions durchgeführt, Abnahmeverträge mit LG Energy abgeschlossen und kürzlich ein MOU mit POSCO Holdings bekanntgegeben.

Historische Öl- und Gasbohrungen auf dem Green-River-Gebiet lieferten:

Lithium bis 500 ppm

Brom bis 6.100 ppm

Bor bis 1.260 ppm

Damit ist American Critical Minerals eines der wenigen US-Juniorunternehmen mit doppelter Ausrichtung auf Lebensmittelsicherheit und Energiewende.

Fazit

Millennial Potash hat gezeigt, was möglich ist - von einer kaum beachteten Pennystock-Story zu einem kritischen Rohstoffwert von über 300 Mio. $.

Doch American Critical Minerals bietet jetzt:

ein sehr großes, unabhängig verifiziertes Potash-Explorationsziel mit zusätzlichem Lithium-Potenzial,

eine sichere, genehmigte, infrastrukturstarke US-Jurisdiktion,

Nähe zu staatlicher Förderung, bestehender Produktion und realen Abnehmern,

und wird derzeit nur mit etwa 10% der Bewertung von Millennial gehandelt.

Mit der Aufnahme von Potash in die US-Liste kritischer Mineralien und dem Bestreben Washingtons, die heimische Versorgung zu fördern, könnte diese Lücke nicht mehr lange bestehen.

Anleger, die auf den Wettlauf um kritische Mineralien setzen, sollten American Critical Minerals jetzt genau beobachten.

In Utah verwurzelt. Für Washington positioniert. Bereit für den nächsten US-Potash-Boom.

Quellen

Agapito Associates Inc. - NI 43-101 Technical Report on the Green River Potash Project, Grand County, Utah (Stand: 31. März 2024). U.S. Geological Survey - Mineral Commodity Summaries: Potash, Januar 2024. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-potash.pdf U.S. Department of Agriculture (USDA) - Sage Potash Grant Announcement, Juni 2025. U.S. International Development Finance Corporation (DFC) - Millennial Potash Banio Project Funding, Juli 2025. Intrepid Potash Inc. - Unternehmens- und technische Offenlegungen zu den Moab-Betrieben. Anson Resources Ltd. - Investorenmeldungen und POSCO-MOU. https://www.ansonresources.com/investor-centre/asxannouncements

