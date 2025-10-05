Das Paradox-Becken beweist seine Stärke - und American Critical Minerals sitzt direkt darauf

Anzeige / Werbung

Seit dem bahnbrechenden Regierungsdeal mit Lithium Americas Corp. hat sich der Aktienkurs des Unternehmens von $4 CAD auf $12,63 CAD mehr als verdreifacht.

Dieser Artikel wird im Namen von American Critical Minerals Corp. veröffentlicht (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30)

Willkommen zurück, liebe Leser!

Dieser bemerkenswerte Anstieg hat die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren erneut auf das Thema kritische Rohstoffe aus Nordamerika gelenkt.

Jetzt zeigt das Paradox Basin in Utah, dass es nicht nur mithalten kann - sondern womöglich der Schlüssel zur nächsten Welle strategischer Rohstoffprojekte in den USA ist.

Der Durchbruch: LG Energy schließt Abnahmevertrag mit Anson Resources

Am 24. September 2025 wurde bekannt gegeben, dass Anson Resources (ASX: ASN) - ein Lithium-Explorer mit Konzessionen direkt angrenzend an das Projekt von American Critical Minerals - einen verbindlichen Abnahmevertrag mit LG Energy Solution abgeschlossen hat.

Der Vertrag sieht die Lieferung von 4.000 Tonnen batteriefähigem Lithiumcarbonat pro Jahr vor. Das entspricht rund 40 Prozent der geplanten Anfangsproduktion von Anson. Es handelt sich um einen Vertrag mit fünfjähriger Laufzeit und der Option auf Verlängerung.

Dieser Schritt ist ein klarer Beweis dafür, dass das Paradox Basin:

hochwertiges Lithium enthält, das den Spezifikationen globaler OEMs entspricht

logistisch und politisch als zuverlässiger Standort für Batterierohstoffe anerkannt ist

massiv unterbewertet ist - zumindest in Bezug auf US-zentrierte Rohstoffprojekte

Zeitgleich: US-Regierung steigt direkt bei Lithium Americas ein

Nur wenige Tage zuvor wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt: Das US-Energieministerium (DOE) kündigte an, ein 2,26 Milliarden US-Dollar schweres Darlehen an Lithium Americas für den Bau der Thacker Pass Lithium-Mine bereitzustellen.

Zusätzlich hat sich die US-Regierung direkt an der Gesellschaft beteiligt:

5 Prozent Beteiligung an Lithium Americas selbst

5 Prozent Beteiligung am Thacker Pass Joint Venture mit General Motors

Diese Beteiligungen markieren ein beispielloses Maß an staatlicher Unterstützung für den Aufbau einer strategischen Rohstoffversorgungskette innerhalb der USA.

Quelle: Bloomberg Artikel vom 1. Oktober 2025

American Critical Minerals - das Paradox-Projekt mit doppelter Rohstoff-Exposure

American Critical Minerals (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) hält mit dem Green River Project in Utah ein strategisches Projekt mit mehreren Vorzügen:

32.530 Acres an zusammenhängenden Flächen

an zusammenhängenden Flächen Lithium-, Kalium-, Brom- und Borpotenzial bestätigt durch historische Bohrungen

bestätigt durch historische Bohrungen 11 staatliche Pachtverträge , 1.094 Bundes-Claims , 11 Explorationsgenehmigungen

, , Direkt über dem Cycle 5 gelegen, der von Intrepid Potash seit 1964 kommerziell abgebaut wird

Ein von Agapito Associates veröffentlichter NI 43-101-konformer Bericht nennt ein Explorationsziel von 600 Millionen bis 1 Milliarde Tonnen Sylvinit, mit einem Gehalt zwischen 19 und 29 Prozent eKCl.

Vergleich mit Peer-Unternehmen

Unternehmen Marktwert Fokus Lithium Americas ca. 2,2 Mrd. USD Lithium, Nevada Anson Resources ca. 138 Mio. AUD Lithium, Utah Sage Potash ca. 50 Mio. CAD Kalium, Utah Millennial Potash ca. 350 Mio. CAD Kalium, Afrika American Critical ca. 15 Mio. CAD Lithium & Kalium, Utah

American Critical Minerals ist das einzige Unternehmen in dieser Liste, das Zugang zu zwei kritischen Rohstoffen (Kalium und Lithium) im gleichen Projekt hat - und dennoch am niedrigsten bewertet wird.

Ein weiteres Highlight: Sage Potash legt überzeugendes PEA vor

Sage Potash Corp. (TSXV: SAGE | OTCQB: SGPTF) veröffentlichte kürzlich eine positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA):

Net Present Value (NPV, nach Steuern, 8%): 502 Mio. USD

Internal Rate of Return (IRR): 39%

Kapitalbedarf (CapEx): 155 Mio. USD

Ressource: 298 Mio. Tonnen @ 42,1% KCl

Cashflow positiv in nur zwei Jahren

Zudem erhielt Sage eine 14 Millionen USD Förderung vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) - ein weiterer Beleg für die politische Unterstützung im Paradox Basin.

Tim Mizuno, President von Sage Potash, sagte:

"Dieses Projekt schafft über 100 hochwertige Arbeitsplätze in Utah und nutzt bewährte Lösungstechniken zur Kaliumgewinnung - mit klaren Umwelt- und Sicherheitsvorteilen."

Ein geostrategisches Projekt im Herzen Amerikas

Die aktuelle US-Politik spricht eine klare Sprache:

Mai 2025: Exekutivanordnung zur Repatriierung kritischer Rohstoffe

Juni 2025: Kalium wird zur kritischen Ressource erklärt

August 2025: Sage Potash erhält USDA-Förderung

September 2025: LG unterzeichnet Lithiumabnahme mit Anson

Oktober 2025: Regierung steigt bei Lithium Americas ein

American Critical Minerals befindet sich mit seinem Projekt mitten in diesem geopolitischen Korridor.

Die doppelte Opportunity: Energie & Ernährung

Das Green River Project bietet:

Zugang zu Lithium (für Batterieproduktion)

Zugang zu Kalium (für Düngemittel und Landwirtschaft)

Zugang zu Brom und Bor (für industrielle Anwendungen)

Dieser Mix aus Energiesicherheit und Ernährungssouveränität macht American Critical Minerals zu einer Ausnahmeerscheinung unter Rohstoff-Explorern.

Fazit: Letzte Chance unter dem Radar?

Die jüngsten Entwicklungen im Paradox Basin zeigen: Der Markt erkennt das Potenzial.

Doch während Anson, Sage und Lithium Americas bereits Milliardenbewertungen oder Förderzusagen erhalten haben, ist American Critical Minerals noch weitgehend unentdeckt.

Mit einem skalierbaren Projekt, fortgeschrittener Genehmigungslage, zwei kritischen Rohstoffen und direkter Nachbarschaft zu aktiven Deals, erscheint das Unternehmen als logischer nächster Profiteur dieses geopolitischen Megatrends.

American Critical Minerals Corp.

WKN: A40VTE | Symbol: 2P30 | Green River Project, Utah

Weitere Informationen & Quellen

Anson LG Deal - September 2025

Lithium Americas Government Stake

Sage Potash PEA - Newsfile, 22. September 2025

USGS Critical Minerals Report 2025

Millennial Potash Corporate Presentation - August 2025

