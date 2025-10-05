Das Paradox-Becken beweist seine Stärke - und American Critical Minerals sitzt direkt darauf

Anzeige / Werbung
Seit dem bahnbrechenden Regierungsdeal mit Lithium Americas Corp. hat sich der Aktienkurs des Unternehmens von $4 CAD auf $12,63 CAD mehr als verdreifacht.
Dieser bemerkenswerte Anstieg hat die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren erneut auf das Thema kritische Rohstoffe aus Nordamerika gelenkt.
Jetzt zeigt das Paradox Basin in Utah, dass es nicht nur mithalten kann - sondern womöglich der Schlüssel zur nächsten Welle strategischer Rohstoffprojekte in den USA ist.
Der Durchbruch: LG Energy schließt Abnahmevertrag mit Anson Resources
Am 24. September 2025 wurde bekannt gegeben, dass Anson Resources (ASX: ASN) - ein Lithium-Explorer mit Konzessionen direkt angrenzend an das Projekt von American Critical Minerals - einen verbindlichen Abnahmevertrag mit LG Energy Solution abgeschlossen hat.
Der Vertrag sieht die Lieferung von 4.000 Tonnen batteriefähigem Lithiumcarbonat pro Jahr vor. Das entspricht rund 40 Prozent der geplanten Anfangsproduktion von Anson. Es handelt sich um einen Vertrag mit fünfjähriger Laufzeit und der Option auf Verlängerung.
Dieser Schritt ist ein klarer Beweis dafür, dass das Paradox Basin:
- hochwertiges Lithium enthält, das den Spezifikationen globaler OEMs entspricht
- logistisch und politisch als zuverlässiger Standort für Batterierohstoffe anerkannt ist
- massiv unterbewertet ist - zumindest in Bezug auf US-zentrierte Rohstoffprojekte
Zeitgleich: US-Regierung steigt direkt bei Lithium Americas ein
Nur wenige Tage zuvor wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt: Das US-Energieministerium (DOE) kündigte an, ein 2,26 Milliarden US-Dollar schweres Darlehen an Lithium Americas für den Bau der Thacker Pass Lithium-Mine bereitzustellen.
Zusätzlich hat sich die US-Regierung direkt an der Gesellschaft beteiligt:
- 5 Prozent Beteiligung an Lithium Americas selbst
- 5 Prozent Beteiligung am Thacker Pass Joint Venture mit General Motors
Diese Beteiligungen markieren ein beispielloses Maß an staatlicher Unterstützung für den Aufbau einer strategischen Rohstoffversorgungskette innerhalb der USA.
Quelle: Bloomberg Artikel vom 1. Oktober 2025
American Critical Minerals - das Paradox-Projekt mit doppelter Rohstoff-Exposure
American Critical Minerals (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) hält mit dem Green River Project in Utah ein strategisches Projekt mit mehreren Vorzügen:
- 32.530 Acres an zusammenhängenden Flächen
- Lithium-, Kalium-, Brom- und Borpotenzial bestätigt durch historische Bohrungen
- 11 staatliche Pachtverträge, 1.094 Bundes-Claims, 11 Explorationsgenehmigungen
- Direkt über dem Cycle 5 gelegen, der von Intrepid Potash seit 1964 kommerziell abgebaut wird
Ein von Agapito Associates veröffentlichter NI 43-101-konformer Bericht nennt ein Explorationsziel von 600 Millionen bis 1 Milliarde Tonnen Sylvinit, mit einem Gehalt zwischen 19 und 29 Prozent eKCl.
Vergleich mit Peer-Unternehmen
Unternehmen
Marktwert
Fokus
Lithium Americas
ca. 2,2 Mrd. USD
Lithium, Nevada
Anson Resources
ca. 138 Mio. AUD
Lithium, Utah
Sage Potash
ca. 50 Mio. CAD
Kalium, Utah
Millennial Potash
ca. 350 Mio. CAD
Kalium, Afrika
American Critical
ca. 15 Mio. CAD
Lithium & Kalium, Utah
American Critical Minerals ist das einzige Unternehmen in dieser Liste, das Zugang zu zwei kritischen Rohstoffen (Kalium und Lithium) im gleichen Projekt hat - und dennoch am niedrigsten bewertet wird.
Ein weiteres Highlight: Sage Potash legt überzeugendes PEA vor
Sage Potash Corp. (TSXV: SAGE | OTCQB: SGPTF) veröffentlichte kürzlich eine positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA):
- Net Present Value (NPV, nach Steuern, 8%): 502 Mio. USD
- Internal Rate of Return (IRR): 39%
- Kapitalbedarf (CapEx): 155 Mio. USD
- Ressource: 298 Mio. Tonnen @ 42,1% KCl
- Cashflow positiv in nur zwei Jahren
Zudem erhielt Sage eine 14 Millionen USD Förderung vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) - ein weiterer Beleg für die politische Unterstützung im Paradox Basin.
Tim Mizuno, President von Sage Potash, sagte:
"Dieses Projekt schafft über 100 hochwertige Arbeitsplätze in Utah und nutzt bewährte Lösungstechniken zur Kaliumgewinnung - mit klaren Umwelt- und Sicherheitsvorteilen."
Ein geostrategisches Projekt im Herzen Amerikas
Die aktuelle US-Politik spricht eine klare Sprache:
- Mai 2025: Exekutivanordnung zur Repatriierung kritischer Rohstoffe
- Juni 2025: Kalium wird zur kritischen Ressource erklärt
- August 2025: Sage Potash erhält USDA-Förderung
- September 2025: LG unterzeichnet Lithiumabnahme mit Anson
- Oktober 2025: Regierung steigt bei Lithium Americas ein
American Critical Minerals befindet sich mit seinem Projekt mitten in diesem geopolitischen Korridor.
Die doppelte Opportunity: Energie & Ernährung
Das Green River Project bietet:
- Zugang zu Lithium (für Batterieproduktion)
- Zugang zu Kalium (für Düngemittel und Landwirtschaft)
- Zugang zu Brom und Bor (für industrielle Anwendungen)
Dieser Mix aus Energiesicherheit und Ernährungssouveränität macht American Critical Minerals zu einer Ausnahmeerscheinung unter Rohstoff-Explorern.
Fazit: Letzte Chance unter dem Radar?
Die jüngsten Entwicklungen im Paradox Basin zeigen: Der Markt erkennt das Potenzial.
Doch während Anson, Sage und Lithium Americas bereits Milliardenbewertungen oder Förderzusagen erhalten haben, ist American Critical Minerals noch weitgehend unentdeckt.
Mit einem skalierbaren Projekt, fortgeschrittener Genehmigungslage, zwei kritischen Rohstoffen und direkter Nachbarschaft zu aktiven Deals, erscheint das Unternehmen als logischer nächster Profiteur dieses geopolitischen Megatrends.
American Critical Minerals Corp.
WKN: A40VTE | Symbol: 2P30 | Green River Project, Utah
Weitere Informationen & Quellen
- Anson LG Deal - September 2025
- Lithium Americas Government Stake
- Sage Potash PEA - Newsfile, 22. September 2025
- USGS Critical Minerals Report 2025
- Millennial Potash Corporate Presentation - August 2025
