Gold - Edelmetalle im Höhenflug, Experten sehen weiteres Potenzial Gold gilt weiterhin als unverzichtbarer Schutz bei Inflation, Misstrauen in Papierwährungen oder politischen Schocks. Starke Zuflüsse in physisch besicherte Goldprodukte wie ETFs und ein anhaltend starker US-Dollar geben das Grundrauschen im Markt vor. So hat der Goldpreis in den letzten Wochen mit einem Sprung über 4.000 USD pro Unze ein neues Rekordhoch erreicht. Innerhalb von nur 35 Tagen legte das Edelmetall um etwa 500 USD zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Online