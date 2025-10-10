Nach dem Sprung auf einen neuen Rekordstand hat der DAX am Donnerstag wieder etwas Federn gelassen. Aus dem Handel ging er letztendlich nahezu unverändert zum Vortag bei 24.611,25 Punkten. Der Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte zunächst verhalten beginnen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,1 Prozent im Plus bei 24.636 Zählern.Auf der Terminseite steht am Nachmittag das Konsumklima der Uni Michigan auf dem Programm. Unternehmensseitig fällt der Blick auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
