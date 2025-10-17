|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC
|US22410J1060
|0,25 USD
|0,2138 EUR
|DIME COMMUNITY BANCSHARES INC
|US25432X1028
|0,25 USD
|0,2138 EUR
|FIRST UNITED CORPORATION
|US33741H1077
|0,26 USD
|0,2224 EUR
|GLOBAL WATER RESOURCES INC
|US3794631024
|0,0253 USD
|0,0216 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP
|US6915438476
|0,4 USD
|0,3422 EUR
|OXFORD SQUARE CAPITAL CORP
|US69181V1070
|0,035 USD
|0,0299 EUR
|RGC RESOURCES INC
|US74955L1035
|0,2075 USD
|0,1775 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)