Freitag, 17.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern
WKN: A2QNK3 | ISIN: US25432X1028 | Ticker-Symbol: 0NW
NASDAQ
16.10.25 | 22:00
27,880 US-Dollar
-6,63 % -1,980
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P SmallCap 600
1-Jahres-Chart
DIME COMMUNITY BANCSHARES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DIME COMMUNITY BANCSHARES INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CRACKER BARREL
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC34,800+0,58 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES INC27,880-6,63 %
FIRST UNITED CORPORATION30,2000,00 %
GLOBAL WATER RESOURCES INC10,8500,00 %
OXFORD LANE CAPITAL CORP13,390+0,49 %
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP1,578-1,13 %
RGC RESOURCES INC21,0000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.