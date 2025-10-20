Seismische Klarheit: American Critical Minerals bestätigt großflächiges Lithium- und Kalipotenzial in Utah!

Anzeige / Werbung

Während der Lithium-Markt wieder Fahrt aufnimmt, hat American Critical Minerals Corp. (FSE: 2P30 | WKN: A40VTE) soeben eine ihrer bisher bedeutendsten Entwicklungen bekanntgegeben.

Dieser Artikel wird im Auftrag von American Critical Minerals Corp. (WKN: A40VTE | SYM: 2P30) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

eine aktualisierte seismische Interpretation, die bestätigt, dass das Green River Potash- und Lithiumprojekt im Paradox Basin von Utah über die Art von Struktur, Geometrie und mineralischer Kontinuität verfügt, die das Potenzial hat, zu einem der strategisch wichtigsten Rohstoffprojekte der USA zu werden.

Die neueste Bewertung, durchgeführt vom Ingenieurbüro Agapito Associates LLC, basiert auf historischen seismischen Datensätzen aus der Öl- und Gasexploration und deutet auf flachlagernde, seitlich kontinuierliche Kalizyklen sowie auf nach Norden hin mächtiger werdende lithium- und bromhaltige Sole-Systeme hin.

Für Investoren, die die Rückkehr der amerikanischen Rohstoffunabhängigkeit verfolgen, ist dies eine datenbasierte Bestätigung, die Wahrnehmung - und Bewertung - verändern kann.



Ein bedeutendes technisches Gutachten

Die Mitteilung vom 15. Oktober mit dem Titel:

"American Critical Minerals Provides Update on Seismic Interpretation for Its Green River Potash and Lithium Project" beschreibt, wie Agapito historische seismische Reflexionsdaten, die ursprünglich 2011 von ExplorTech LLC für den nördlichen Teil des ACM-Gebiets erhoben wurden, neu ausgewertet hat.

Die Analyse umfasste vier 2D-seismische Reflexionslinien über eine Länge von rund 32 Meilen. Die Interpretation ergab mehrere entscheidende geologische Merkmale:

Flachlagernde Kalizyklen mit einer Neigung von nur etwa 4% nach Norden - eine äußerst günstige Geometrie für kostengünstige Lösungsbergbautechnologien. Zunehmende Mächtigkeit der Paradox-Formation nach Norden, was auf größere Solenvolumina und mögliche chemische Anreicherung von Lithium und Brom hinweist. Kaum größere Störungen in den Zielhorizonten, was auf eine stabile Struktur und vorhersehbare Schichtenabfolge schließen lässt. Konsistenz mit regionalen Produktionsmodellen, die bereits von Intrepid Potash Inc. (NYSE: IPI) - ACMs Nachbar mit der produktiven Moab-Solarmine - bewiesen wurden.

Agapitos Neubewertung der Daten, einschließlich der nachverarbeiteten seismischen Informationen und gestützt durch Tiefenmarken aus mehreren historischen Öl- und Gasbohrungen, bestätigte einen sanften regionalen Einfall und laterale Kontinuität über die Schlüsselformationen Paradox und Leadville hinweg.

Diese strukturelle Bestätigung liefert den eindeutigen Nachweis, dass die Mineralzonen von ACM mit denselben Abbaumethoden kompatibel sind, die direkt nebenan bereits erfolgreich kommerziell eingesetzt werden.

CEO Simon Clarke: "Bestätigung unseres Explorationsmodells"

ACM-Präsident und CEO Simon Clarke betonte die Bedeutung dieser Ergebnisse:

"Die Nutzung der umfangreichen seismischen Datenbank aus Öl- und Gasbohrungen hat es uns ermöglicht, die relativ flachliegende Stratigraphie der Paradox- und Leadville-Formationen im Untergrund unseres Green River-Projekts klar zu erkennen. Das hat wichtige positive Auswirkungen - sowohl für Kali als auch für Lithium."

Er ergänzte, dass die Mächtigkeitszunahme der klastischen Zonen und leichte Störungszonen "sowohl die Qualität als auch das Volumen der lithium- und bromreichen Solen erhöhen könnten". Diese Interpretation stärke das Vertrauen in die bestehenden Explorationsziele, während das Unternehmen auf die Bohrbestätigung zusteuere.

Clarke ist kein Unbekannter, wenn es um transformative Rohstoffgeschichten geht: Als früherer CEO von American Lithium Corp. führte er das Unternehmen von einem Microcap zu einem NASDAQ-gelisteten Erfolg mit 1,2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung und einem Kursanstieg von 0,20 US-Dollar auf 6,00 US-Dollar pro Aktie. Seine Erfahrung, technische Assets in die nächste Entwicklungs- und Bewertungsphase zu führen, ist einer der Hauptgründe, warum Investoren ACM so aufmerksam verfolgen.

Green River: Ein aufstrebendes US-Kraftzentrum für kritische Rohstoffe

Das Green River-Projekt umfasst etwa 32.530 Acres zusammenhängender Rohstoffrechte im Paradox Basin von Utah - einem der geologisch reichsten, aber am wenigsten erschlossenen Rohstoffbezirke der Vereinigten Staaten.

Das Landpaket besteht aus:

11 staatlichen Utah-(SITLA)-Leasingflächen (≈ 7.050 Acres)

1.094 Bundesclaims für Lithium-Solen (≈ 21.150 Acres)

11 Bundes-Kaliexplorationsgenehmigungen (≈ 25.480 Acres)

Damit kann ACM Kali, Lithium, Brom und Bor erkunden - alles Rohstoffe, die für die strategische Versorgungssicherheit der USA zentral sind.

Das Projekt liegt nur 20 Meilen nordwestlich von Moab und profitiert von vorhandener Infrastruktur wie Straßen, Bahnanschlüssen, Energieversorgung und Arbeitskräften - ein Standortvorteil, den nur wenige Rohstoffjunioren weltweit aufweisen können.

Das Potenzial in Zahlen: NI 43-101-Explorationsziele

Parallel zur seismischen Aktualisierung bestätigte ACM den Umfang seiner Explorationsziele, die Green River bereits jetzt zu einem der größten unerschlossenen Multi-Rohstoffsysteme der USA machen könnten.

Lithium-Sole-Ziel:

2,1 Milliarden m³ Solenvolumen

Gehalte: 71,6 - 216,3 ppm Li

Brom-Sole-Ziel:

Gleiches Solenvolumen (2,1 Mrd. m³)

Gehalte: 3.656 - 4.741 ppm Br2

Kali (Sylvinit):

0,6 - 1,0 Milliarden Tonnen

Gehalte: 12 - 18% K2O (≈ 19 - 29% KCl)

Diese Schätzungen basieren auf 23 historischen Öl- und Gasbohrungen mit Lithium- und Bromwerten, 18 Porositätsbohrungen zur Volumenmodellierung sowie geologischen Analogien zu den Betrieben von Intrepid Potash und Anson Resources.

Ein aktualisierter Technischer Bericht von Agapito Associates wird derzeit finalisiert und integriert sowohl diese Explorationsziele als auch die neuen seismischen Erkenntnisse.

Regionale Validierung: Erfolg rundum

Wenn Nähe ein Beweis ist, liegt Green River genau richtig:

Intrepid Potash Inc. (NYSE: IPI)

Amerikas größter und einziger heimischer Kaliproduzent betreibt seine Moab-Lösungs-Mine aus demselben geologischen Zyklus 5, der auch ACMs Liegenschaft unterlagert. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 400 Mio. US-Dollar und stabiler Produktion liefert Intrepid den Beweis für die Wirtschaftlichkeit von Utahs Kalivorkommen.

Amerikas größter und einziger heimischer Kaliproduzent betreibt seine aus demselben geologischen Zyklus 5, der auch ACMs Liegenschaft unterlagert. Mit einer Marktkapitalisierung von rund und stabiler Produktion liefert Intrepid den Beweis für die Wirtschaftlichkeit von Utahs Kalivorkommen. Anson Resources (ASX: ASN)

Direkt angrenzend an ACMs Gebiet wurden umfangreiche Lithium-Solen-Ressourcen nachgewiesen. Pilotversuche mit Koch Technology Solutions sowie ein Abnahmevertrag mit LG Energy Solution validieren die regionale Brine-Chemie.

Direkt angrenzend an ACMs Gebiet wurden umfangreiche Lithium-Solen-Ressourcen nachgewiesen. Pilotversuche mit sowie ein validieren die regionale Brine-Chemie. Sage Potash Corp. (TSXV: SAGE)

Ein 502 Mio. US-Dollar-Projekt mit Unterstützung eines 14 Mio. US-Dollar-USDA-Zuschusses, das nun eine 300.000 t/Jahr-Lösungsanlage errichtet. Dies zeigt, wie Bundesmittel bereits in Utahs Kalisegment fließen.

Gemeinsam zeichnen diese Unternehmen eine klare regionale Entwicklungsroute: erkunden, definieren, validieren und skalieren - gestützt durch US-Infrastruktur und politische Förderung.

Flachlagernde Geometrie: Der verborgene Vorteil

Warum ist flache Lagerung so wichtig?

Weil sie Lösungsbergbau wesentlich vereinfacht - eine umwelt- und kostenfreundliche Fördermethode, bei der Sole injiziert wird, um unterirdische Minerale zu lösen, bevor sie an die Oberfläche gepumpt und verdunstet werden.

Mit einer Neigung von nur rund 4% nach Norden sind die Kali- und Brine-Horizonte von Green River flach, vorhersehbar und kontinuierlich.

Das ermöglicht:

Vereinfachte Bohrplanung mit geringerem Risiko

Höhere Rückgewinnungsraten

Geringeren ökologischen Fußabdruck

Genau diese Methode nutzt Intrepid Potash bereits kommerziell - ein direkter Beweis, dass ACM auf einem nachweislich funktionierenden geologischen System aufbaut.

Makrotrends: Lithium, Kali und Politik

Der Zeitpunkt für ACMs Fortschritt könnte kaum besser sein:

Lithium-Boom kehrt zurück:

Nach dem 2,26 Mrd. US-Dollar DOE-Kredit an Lithium Americas (Thacker Pass) und der 5%-Beteiligung der US-Regierung stieg die Aktie von 4 auf 12,63 US-Dollar - ein klarer Beweis für das Comeback des Sektors. Kali wird "kritisch":

Seit August 2025 steht Kali offiziell auf der USGS-Liste kritischer Mineralien, was Projekte für Bundesförderungen, schnellere Genehmigungen und Importvorteile qualifiziert. Da die USA etwa 95% ihres Kalibedarfs importieren, rückt ACM in eine Schlüsselposition. Brom und Bor - stille strategische Metalle:

Beide spielen eine immer wichtigere Rolle in Energiespeichern, Elektronik und Verteidigung. ACMs Multi-Rohstoff-Ansatz spricht genau diese Zielgruppen an.

Kapitalzufluss: Institutionelle Gelder fließen

Nur wenige Tage nach der seismischen Veröffentlichung meldete ACM ein Bought-Deal-Finanzierungsangebot, angeführt von Research Capital Corporation, einer der führenden kanadischen Investmentbanken.

Das ursprüngliche 6-Mio.-CAD-Angebot wurde aufgrund starker Nachfrage auf 6,74 Mio. CAD aufgestockt und vollständig platziert.

Diese Mittel ermöglichen ACM:

Bohrverträge abzuschließen und Standorte zu bestätigen

Die erste Bestätigungs- und Ressourcenbohrung zu starten

zu starten Die Veröffentlichung von Ressourcen für Kali, Lithium und Brom einzuleiten

In einem Markt, in dem viele Juniors Schwierigkeiten haben, Kapital zu beschaffen, sendet ein überzeichnetes institutionelles Angebot ein deutliches Signal: Kapital rotiert in den Bereich kritischer Rohstoffe - und ACM steht im Fokus.

Führung: Clarkes bewährte Erfolgsformel

Kaum ein Manager im Junior-Mining-Sektor kann auf einen vergleichbaren Leistungsausweis wie Simon Clarke verweisen.

Bei American Lithium Corp. trieb er das TLC-Projekt in Nevada - ein kostengünstiges, oberflächennahes "Made-in-America"-Lithiumvorkommen - von der Konzept- bis zur NASDAQ-Phase und ergänzte gleichzeitig große südamerikanische Lithium- und Uran-Assets (Falchani & Macusani).

Jetzt bringt Clarke diese Disziplin und Markterfahrung zu American Critical Minerals - mit einem diversifizierten US-Projekt und klarem Ziel: Wiederholung des Erfolgsrezepts.

Warum Green River herausragt

Multi-Rohstoff-Hebel: Lithium, Brom, Kali, Bor

Lithium, Brom, Kali, Bor Größe: Dutzende Milliarden m³ Sole und bis zu 1 Mrd. t Kali

Dutzende Milliarden m³ Sole und bis zu 1 Mrd. t Kali Jurisdiktion: Pro-Mining-Bundesstaat Utah mit Nähe zu US-Industriezentren

Pro-Mining-Bundesstaat Utah mit Nähe zu US-Industriezentren Bewährte Methode: Lösungsbergbau regional etabliert

Lösungsbergbau regional etabliert Regierungsunterstützung: Kritischer-Mineral-Status + Förderfähigkeit

Kritischer-Mineral-Status + Förderfähigkeit Finanzierung: 6,74 Mio. CAD (Oktober 2025) zur Projektbeschleunigung

Eine seltene Kombination aus erstklassiger Geologie, Standort und Managementkompetenz.

Fazit: Seismischer Beweis für eine aufstrebende US-Rohstoffmacht

Die jüngste seismische Bewertung ist mehr als ein technischer Schritt - sie markiert den Übergang von Konzept zu Bestätigung.

Flachliegende Kalischichten, mächtige Solensysteme und strukturelle Einfachheit verleihen Green River echte Entwicklungsglaubwürdigkeit.

Mit frischem Kapital, einem aktualisierten NI 43-101-Bericht und einem bewährten CEO mit Milliarden-Erfahrung positioniert sich ACM als einer der spannendsten Rohstofftitel 2025.

Während Amerika seine Lieferketten für Batteriemetalle und Agrarrohstoffe heimholt, wird das Paradox Basin vom Randgebiet zum strategischen Eckpfeiler.

Und mit der jetzt erreichten seismischen Klarheit steht American Critical Minerals (FSE: 2P30 | WKN: A40VTE) im Mittelpunkt dieser Entwicklung.

(Quellen: Unternehmensmeldungen vom 15. Oktober 2025, Agapito Associates Daten, USGS Critical Minerals List 2025, Intrepid Potash Berichte, DOE-Veröffentlichungen.)

