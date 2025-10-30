Weltweiter Kaliboom treibt Nachfrage - ACM positioniert sich im 93,5 Mrd. USD-Markt bis 2032!!

Anzeige / Werbung

Der Markt dreht - und ACM rückt ins Rampenlicht! Der Lithium- und Kalimarkt erlebt derzeit ein eindrucksvolles Comeback.

Dieser Artikel wird im Auftrag von American Critical Minerals Corp. (WKN: A40VTE | SYM: 2P30) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

weltweit stehen kritische Rohstoffe wieder im Fokus - und nun hat American Critical Minerals Corp. (ACM) genau den Katalysator geliefert, auf den Investoren gewartet haben: einen technischen NI 43-101-Bericht, der die Struktur, Geometrie und geologische Kontinuität des Green River Potash & Lithium Project im Paradox-Becken von Utah bestätigt.

Das ist keine Theorie mehr - sondern technische Validierung.

Der am 27. Oktober 2025 eingereichte Bericht von Agapito Associates LLC bestätigt die Explorationsziele für Kalium, Lithium und Brom und zeigt: Green River ist eines der wenigen US-basierten Multi-Commodity-Projekte mit belegtem Potenzial in mehreren strategischen Rohstoffkategorien.

Und er erscheint genau zu dem Zeitpunkt, an dem der globale Kali- und Lithiummarkt in die nächste Wachstumsphase eintritt.

Der globale Kaliboom - 93,5 Mrd. USD-Markt bis 2032

Ein aktueller Bericht von Grand View Research schätzt den globalen Kalimarkt im Jahr 2024 auf 62,4 Mrd. USD - mit einem erwarteten Anstieg auf 93,5 Mrd. USD bis 2032, was einer jährlichen Wachstumsrate von 5,3% entspricht.

Kali ist die wichtigste Quelle für Kalium - ein essenzieller Nährstoff, der Erträge steigert, Pflanzen stärkt und die Bodenfruchtbarkeit verbessert.

Da die Weltbevölkerung wächst, steigt der Druck auf die Landwirtschaft. Länder sichern sich Düngemittelvorräte und heimische Produktionskapazitäten. Die USA importieren aktuell rund 95% ihres Kalibedarfs - eine strategische Abhängigkeit, die Washington nun beenden will.

Im August 2025 wurde Kali offiziell auf die Liste der kritischen Mineralien der US-Geological Survey (USGS) aufgenommen. Dadurch erhalten inländische Produzenten Zugang zu Fördermitteln, beschleunigten Genehmigungen und Importvorteilen.

Der neue NI 43-101-Bericht: Technisches Go-Signal

Der neue Bericht, verfasst von Dr. Biao Qiu und Dr. Deliang Han von Agapito Associates LLC, beschreibt die geologische Basis des Green River-Projekts und empfiehlt ein zweistufiges Arbeitsprogramm:

Phase 1

Bohrungen in den Cycle 5 -Kalihorizonten sowie Tests der Lithium- und Brom-haltigen Zonen.

-Kalihorizonten sowie Tests der Lithium- und Brom-haltigen Zonen. Erstellung der ersten Ressourcenschätzungen für Kali, Lithium und Brom.

für Kali, Lithium und Brom. Durchführung von Vorwirtschaftlichkeitsstudien (PFS).

Phase 2

Erweiterungsbohrungen und Vertical Seismic Profile (VSP) -Messungen.

-Messungen. 3-D-Seismik, LiDAR-Kartierung, Umwelt- und Ingenieurstudien als Grundlage einer Machbarkeitsstudie und Genehmigung.

CEO Simon Clarke kommentiert:

"Wir haben den bestehenden technischen Bericht aktualisiert, um die kürzlich gemeldeten Lithium- und Brom-Explorationsziele sowie neue seismische Analysen zu integrieren. Das Resultat ist eine der umfassendsten und aktuellsten technischen Bewertungen im US-amerikanischen Kali- und Lithiumsektor. Unser nächster Schritt: die Bohrungen unserer Tier-1-Ziele und der Übergang zu ersten Ressourcen."

Was die Seismik gezeigt hat

Die aktualisierte Auswertung historischer ExplorTech-2-D-Seismiklinien bestätigt:

Flachliegende Kalischichten mit einer Neigung von nur ~ 4% nach Norden - ideal für kostengünstigen Lösungabbau. Nordwärts zunehmende Mächtigkeit der Paradox-Formation, was auf größere Solevolumina und chemische Anreicherung von Lithium und Brom hindeutet. Kaum bedeutende Verwerfungen, also stabile Geologie. Übereinstimmung mit den Produktionsmodellen von Intrepid Potash Inc. (NYSE: IPI) - dem Nachbarn und bewährten Produzenten im selben Zyklus.

Diese Ergebnisse bestätigen, dass Green River für dieselbe Lösungabbau-Technologie geeignet ist, die Intrepid seit Jahrzehnten erfolgreich in Moab einsetzt - aktuell ein 30 USD-Titel mit rund 400 Mio. USD Marktkapitalisierung.

Das Ausmaß in Zahlen

Explorationsziele gemäß NI 43-101:

Lithium-Sole:

2,1 Mrd. m³ Sole

Gehalte: 71,6 - 216,3 ppm Li

Brom-Sole:

2,1 Mrd. m³ Sole

Gehalte: 3.656 - 4.741 ppm Br2

Kali (Sylvinit):

0,5 - 1,0 Mrd. t

Gehalte: 12 - 18% K2O (≈ 19 - 29% KCl)

Diese Zahlen basieren auf 23 historischen Öl- und Gasbohrungen, 18 Porositätsbohrungen sowie Analoga zu den Projekten von Intrepid Potash und Anson Resources in der Region.

Simon Clarke - eine Erfolgsgeschichte wiederholt sich

Simon Clarke ist in der Rohstoffwelt kein Unbekannter.

Als CEO von American Lithium Corp. führte er das Unternehmen von einer 0,20 USD-Microcap zu einem NASDAQ-gelisteten 1,2 Mrd. USD-Unternehmen.

Er trieb das TLC Lithium Project in Nevada voran und integrierte die südamerikanischen Großprojekte Falchani Lithium und Macusani Uranium.

Clarke war zudem Mitgründer von M2 Cobalt Corp. (verkauft an Jervois Global) und leitender Manager bei Osum Oil Sands Corp. (Übernahme ≈ 400 Mio. USD).

Jetzt bringt er dieses Erfolgsrezept zu ACM - mit stärkerem Standortvorteil und mehreren strategischen Metallen gleichzeitig.

Utah - Amerikas neue Drehscheibe für kritische Rohstoffe

Das Projektgebiet liegt im Paradox Basin in Utah, rund 20 Meilen nordwestlich von Moab, und profitiert von:

Asphaltstraßen, Bahn-, Energie- und Wasserversorgung

Zugang zu Fachkräften und ganzjährigem Betrieb

Nähe zu US-Düngemittel-, Batterie- und Industriezentren

Ein klarer Vorteil gegenüber vielen ausländischen Wettbewerbern - keine politischen Risiken, keine Importabhängigkeit.

Erfolgreiche Nachbarn als Bestätigung

Intrepid Potash Inc. (NYSE: IPI): einziger inländischer Kali-Produzent; betreibt das Moab-Solution-Mine-Projekt im selben geologischen Zyklus.

einziger inländischer Kali-Produzent; betreibt das Moab-Solution-Mine-Projekt im selben geologischen Zyklus. Anson Resources (ASX: ASN): Lithium-Sole-Projekt direkt nördlich und südlich angrenzend; Abnahmevertrag mit LG Energy Solution .

Lithium-Sole-Projekt direkt nördlich und südlich angrenzend; Abnahmevertrag mit . Sage Potash Corp. (TSXV: SAGE): 502 Mio. USD NPV-Projekt, 14 Mio. USD USDA-Zuschuss, 300 000 tpa Anlage im Bau.

502 Mio. USD NPV-Projekt, 14 Mio. USD USDA-Zuschuss, 300 000 tpa Anlage im Bau. Brazil Potash Corp. (NYSE American: GRO): 91% der zukünftigen Produktion bereits vorverkauft (≈ 2 Mio. t p.a.).

91% der zukünftigen Produktion bereits vorverkauft (≈ 2 Mio. t p.a.). Millennial Potash (OTCQB: MLPNF): > 101 m mächtige Kalizone mit 16,8% KCl in Gabon - zeigt Investor-Appetit auf skalierbare Düngerprojekte.

All diese Unternehmen zeigen, wohin der Trend geht - doch American Critical Minerals ist das einzige Multi-Commodity-Projekt auf US-Boden.

Institutionelles Kapital fließt

Nur Tage nach Veröffentlichung der seismischen Daten meldete ACM eine Bought-Deal-Finanzierung unter Führung von Research Capital Corporation, einem der führenden kanadischen Investmenthäuser.

Die ursprünglich geplanten 4 Mio. CAD wurden aufgrund hoher Nachfrage auf 4,74 Mio. CAD erhöht, ergänzt durch eine voll zugeteilte Privatplatzierung über 2 Mio. CAD - insgesamt also 6,74 Mio. CAD Bruttoerlös.

Mit diesem Kapital will ACM:

Bohrungen und Probenahmen für die Saison 2026 starten

Tier-1-Ziele bestätigen

Ressourcen für Kali, Lithium und Brom definieren

Technische Studien und Genehmigungsprozesse vorbereiten

Ein starkes Signal: Während viele Juniors Mühe haben, Finanzierungen zu sichern, wird ACM überzeichnet - ein klares Vertrauensvotum institutioneller Investoren.

Makro-Rückenwind auf ganzer Linie

Lithium-Renaissance: Das 2,26 Mrd. USD-Darlehen des US-Energieministeriums (DOE) an Lithium Americas (NYSE: LAC) und die 5%-Bundesbeteiligung befeuern das Vertrauen in heimische Lithiumlieferketten. Kali als "kritisch": Die Aufnahme in die USGS-Liste ermöglicht Steueranreize, Förderprogramme und bevorzugte Regierungsverträge. Energie- & Ernährungssicherheit: Nach Chinas Exportbeschränkungen steigt das Interesse an US-Eigenproduktion - eine Entwicklung, von der ACM direkt profitiert.

Das Gesamtbild

Batteriemetalle und Agrarrohstoffe rücken zusammen - beides ist unverzichtbar für Energie- und Ernährungssicherheit.

Deshalb investieren Konzerne wie Nutrien, Mosaic, Intrepid und Brazil Potash aggressiv - und deshalb positioniert sich ACM als strategischer US-Lieferant von Lithium, Kali und Brom aus einer Hand.

Fazit: Von der Vision zur Bestätigung

Das Green River Project hat die Schwelle vom Konzept zur Bestätigung überschritten.

Mit NI 43-101-Bericht, seismischer Validierung und gesicherter Finanzierung rückt ACM in die erste Reihe der US-Rohstoff-Stories.

Flachliegende Kalischichten, mächtige Solekörper und einfache Strukturgeometrie schaffen echte Entwicklungs- und Produktionschancen.

Und mit CEO Simon Clarke - der schon einmal ein Milliardenunternehmen aufgebaut hat - steht American Critical Minerals (CSE: KCLI | FSE: 2P30 | WKN: A40VTE) vor seiner nächsten großen Wachstumsphase.

Während Amerika seine Versorgung mit Batteriemetallen und Düngemitteln onshored, wird das Paradox Basin von einer geologischen Kuriosität zu einem zentralen Eckpfeiler.

Mit der jetzt erreichten "Seismic Clarity" könnte ACM genau im Zentrum dieser neuen Rohstoffära stehen.

Quellen: Unternehmensmeldungen (15. Oktober 2025), Agapito Associates, USGS Critical Minerals List 2025, Intrepid Potash Inc., DOE-Ankündigungen, Grand View Research 2024.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: GB0007188757,CA8787422044,US46121Y2019,CA60041F1018,CA0249441001