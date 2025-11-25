Die Hoffnungen und Aussichten in der deutschen Wirtschaft trüben sich immer weiter ein und auch der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts verschlechtert sich weiter. Am gestrigen Montag verkündete das in München ansässige Institut die Daten des Geschäftsklimaindex, der von Oktober 2025 mit 88,4 Punkten nun im November 2025 auf 88,1 Punkte zurückfiel. Von den 9.000 befragten Führungskräften waren besonders die Vertreter von Industrie und Handel pessimistischer als noch im Vormonat. Von einer baldigen ...

