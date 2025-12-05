Geopolitische Spannungen befeuern einen historischen Rüstungsboom und katapultieren die Nachfrage nach Hightech und kritischen Rohstoffen. Antimon wird als strategisches Metall für Verteidigungstechnologien immer wertvoller. Diese einzigartige Konstellation schafft außergewöhnliche Wachstumspfade entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Rohstoffsicherung über spezialisierte Komponenten bis hin zu komplexen Marinesystemen. Drei Schlüsselplayer sind dabei, diese neue Realität zu gestalten: Antimony Resources, die RENK Group und TKMS.

