Um über 100 % ist die Aktie von Barrick Mining im laufenden Jahr gestiegen. Auch die Konsolidierung des Goldpreises in den vergangenen Wochen ist praktisch spurlos an dem Unternehmen vorbeigegangen. Analysten sehen weiteres Potenzial, das Unternehmen schließt einen Milliardendeal ab und das große Problem im Konzern scheint gelöst zu sein. Jetzt steigen die Edelmetallpreise wieder. Damit sollte auch wieder die Zeit der Explorationsunternehmen kommen. Zum heißen Übernahmekandidaten entwickelt sich Kobo Resources. Der Gold-Explorer hat hochgradige Ergebnisse gemeldet. Ein Nachbar wird die Entwicklung genau beobachten. Und was macht First Majestic Silver? Das Unternehmen hat sich von einer Beteiligung getrennt.

