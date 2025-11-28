Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA60283T2074 Mineral Hill Industries Ltd. 28.11.2025 CA38077F1045 Gold Strategy Inc. 01.12.2025 Tausch 1:1
US60855D3098 Moleculin Biotech Inc. 28.11.2025 US60855D4088 Moleculin Biotech Inc. 01.12.2025 Tausch 25:1
SE0016013460 Biosergen AB 28.11.2025 SE0026821852 Biosergen AB 01.12.2025 Tausch 100:1
GI000A2PX455 Wishbone Gold PLC 28.11.2025 GI000A41V1Y7 Wishbone Gold PLC 01.12.2025 Tausch 1:1
CA38940L2057 Graycliff Exploration Ltd. 28.11.2025 CA38940L3048 Graycliff Exploration Ltd. 01.12.2025 Tausch 4:1
