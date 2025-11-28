The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.11.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2025
ISIN Name
CA38940L2057 GRAYCLIFF EXPLORATION NEW
CA60283T2074 MINERAL HILL INDUSTR.NEW
DE000A254QA9 WEPA HYG.NTS.19/27REG.S
GI000A2PX455 WISHBONE GOLD PLC LS-,001
SE0016013460 BIOSERGEN AB
US60855D3098 MOLECULIN BIOTECH DL-,001
