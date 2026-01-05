Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
FI0009010854 Luotea PLC 05.01.2026 FI4000592464 Luotea PLC 06.01.2026 Tausch 1:1
CA60800C2085 Orion Digital Corp. 05.01.2026 CA68627G1046 Orion Digital Corp. 06.01.2026 Tausch 1:1
US05501U1060 Azul SA 05.01.2026 US05501U3041 Azul SA 06.01.2026 Tausch 100000:6
CA73965Q1028 Prairie Provident Resources Inc. 05.01.2026 CA73965Q8882 Prairie Provident Resources Inc. 06.01.2026 Tausch 30:1
