The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2026
ISIN Name
CA06683R1010 BANXA HOLDINGS INC.
CA60800C2085 MOGO INC.
CA73965Q1028 PRAIRIE PROVIDENT RES.INC
ES0105636007 JUNGLE21 S.A. EO -,01
FI0009010854 LASSILA + TIKANOJA EO-,50
FR0014000JX7 ALCHIMIE EO 1,-
SE0013281979 DUG FOODTECH
US05501U1060 AZUL SA PFD ADR 1
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2026
ISIN Name
CA06683R1010 BANXA HOLDINGS INC.
CA60800C2085 MOGO INC.
CA73965Q1028 PRAIRIE PROVIDENT RES.INC
ES0105636007 JUNGLE21 S.A. EO -,01
FI0009010854 LASSILA + TIKANOJA EO-,50
FR0014000JX7 ALCHIMIE EO 1,-
SE0013281979 DUG FOODTECH
US05501U1060 AZUL SA PFD ADR 1
© 2026 Xetra Newsboard