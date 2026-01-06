The following instruments on XETRA do have their first trading 06.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.01.2026
Aktien
1 US05501U3041 Azul SA ADR
2 FI4000592464 Luotea PLC
3 CA68627G1046 Orion Digital Corp.
4 CA73965Q8882 Prairie Provident Resources Inc.
Anleihen/ETF
1 AU3CB0319382 Mercury NZ Ltd.
2 US912797TC16 United States of America
3 DE000A2GS4D1 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
4 DE000HEL0RG3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
5 DE000HEL0RD0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
6 DE000HEL0RC2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
7 IE000Y1595P8 iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF
8 IE000Z5YU8X3 iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.01.2026
Aktien
1 US05501U3041 Azul SA ADR
2 FI4000592464 Luotea PLC
3 CA68627G1046 Orion Digital Corp.
4 CA73965Q8882 Prairie Provident Resources Inc.
Anleihen/ETF
1 AU3CB0319382 Mercury NZ Ltd.
2 US912797TC16 United States of America
3 DE000A2GS4D1 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
4 DE000HEL0RG3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
5 DE000HEL0RD0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
6 DE000HEL0RC2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
7 IE000Y1595P8 iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF
8 IE000Z5YU8X3 iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF
© 2026 Xetra Newsboard