Anzeige
Mehr »
Dienstag, 13.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold auf Rekordhoch: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht ganz am Anfang
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
Tradegate
13.01.26 | 20:32
223,05 Euro
-0,04 % -0,10
Branche
Hardware
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
APPLE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APPLE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
222,90223,0020:33
222,90223,0020:33
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADOBE
ADOBE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADOBE INC265,55-5,46 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC190,62+7,07 %
AIRBUS SE220,25+1,85 %
APPLE INC223,05-0,04 %
BOEING COMPANY211,05+2,68 %
DELTA AIR LINES INC59,21-2,74 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC806,60-0,88 %
INTEL CORPORATION41,110+8,81 %
JPMORGAN CHASE & CO267,70-3,76 %
MASTERCARD INC468,95-3,42 %
META PLATFORMS INC539,10-2,09 %
VISA INC283,30-3,74 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.