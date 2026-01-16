Top 5 Etfs | Rio Tinto verkauft an Amazon, BYD vor Ausbruch & Siemens Energy
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|205,70
|205,75
|13:14
|205,60
|205,75
|13:15
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:09
|Wer eine günstige und gute Heißluftfritteuse sucht, sollte jetzt zu Amazon
|12:34
|Amazon & 3 More Stocks With Strong Interest Coverage Worth Buying
|12:10
|Neue Fallout-Serie bei Amazon ist das Schlimmste, was Fans des RPGs passieren konnte
|12:06
|Gary Black Likes Elon Musk's Tesla But Not TSLA, Draws Comparison With Amazon-Says Nvidia 'Democratizes Autonomy'
|11:54
|Top 5 Etfs | Rio Tinto verkauft an Amazon, BYD vor Ausbruch & Siemens Energy
|Top 5 Etfs | Rio Tinto verkauft an Amazon, BYD vor Ausbruch & Siemens Energ
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:14
|Elektroauto-Innovationen: BYD versetzt VW und Co. den nächsten China-Schock
|11:58
|BYD unveils Seal 08, Sealion 08 as new flagship models
|11:54
|Top 5 Etfs | Rio Tinto verkauft an Amazon, BYD vor Ausbruch & Siemens Energy
|Top 5 Etfs | Rio Tinto verkauft an Amazon, BYD vor Ausbruch & Siemens Energ
► Artikel lesen
|11:50
|Ford könnte BYD-Batterien für Hybride beziehen
|Der US-Autokonzern Ford erwägt offenbar, Batterien vom chinesischen Konkurrenten BYD zu beziehen - aber nicht für Elektroautos, sondern für Hybride. Dabei geht es aber wohl nur um Batterien für Fahrzeuge...
► Artikel lesen
|11:38
|Top battery makers' market share in China in 2025: CATL 43.42%, BYD 21.58%
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:54
|Rio Tinto, Glencore Merger Could Trigger A Significant Asset Spin-Off
|12:54
|RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das Jahr habe unter den Minenkonzern mit einer...
► Artikel lesen
|12:27
|Rio Tinto to supply AWS with low-carbon copper for US data centers
|11:54
|Top 5 Etfs | Rio Tinto verkauft an Amazon, BYD vor Ausbruch & Siemens Energy
|Top 5 Etfs | Rio Tinto verkauft an Amazon, BYD vor Ausbruch & Siemens Energ
► Artikel lesen
|10:42
|Rio Tinto and BHP to collaborate on Pilbara iron ore mining
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:57
|AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Kaftwerksstrategie treibt Siemens Energy und RWE an
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Profiteure der Energiewende und des KI-Ausbaus bleiben am deutschen Aktienmarkt gefragt. Rückenwind lieferte am Freitag auch die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung, zu der...
► Artikel lesen
|11:55
|Aktien Frankfurt: Anleger halten sich nach Rally zurück - Siemens Energy gefragt
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt warten Anleger zum Wochenausklang weiter auf Impulse. Am Dienstag hatte der Dax mit 25.507 Punkten einen Höchststand erreicht...
► Artikel lesen
|11:54
|Top 5 Etfs | Rio Tinto verkauft an Amazon, BYD vor Ausbruch & Siemens Energy
|Top 5 Etfs | Rio Tinto verkauft an Amazon, BYD vor Ausbruch & Siemens Energ
► Artikel lesen
|11:14
|SIEMENS ENERGY AG zündet den Turbo - DAX-Sieger des Tages!
|10:31
|Morgen-Update: Rallye-Alarm bei Siemens Energy: Der Markt kippt auf "Kaufen"
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AMAZON.COM INC
|205,75
|+0,24 %
|BYD CO LTD
|11,075
|-0,23 %
|RIO TINTO PLC
|73,43
|-1,59 %
|SIEMENS ENERGY AG
|133,10
|+3,82 %