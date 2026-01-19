Der Krieg in der Ukraine hat militärische Doktrinen, die über Jahrzehnte in den Generalstäben der NATO als unumstößlich galten, innerhalb weniger Monate pulverisiert. Die schockierende Erkenntnis: Selbst der modernste Kampfpanzer ist ohne Schutz ein leichtes Ziel für eine Drohne, die weniger kostet als eine Tankfüllung des Kolosses. Wir erleben eine tektonische Verschiebung der Kriegsführung weg von klassischen Waffen wie Panzern und Haubitzen hin zu asymmetrischen Bedrohungen, die durch Software, Sensorik und vor allem durch Reichweite entschieden werden. In diesem neuen Umfeld müssen sich etablierte Rüstungsgiganten wie Rheinmetall und Hensoldt neu erfinden, um nicht zum alten Eisen zu gehören. Doch während diese Konzerne ihre Tanker nur langsam wenden können, positioniert sich mit NEO Battery Materials ein agiler Player genau an der kritischen Schnittstelle der modernen Kriegsführung: den Batterien für Drohnenschwärme, unabhängig von chinesischen Lieferketten.Den vollständigen Artikel lesen ...
