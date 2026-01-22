Die europäischen Rüstungstitel haben sich in den vergangenen Jahren extrem stark entwickelt. Die Aktie von Rheinmetall hat in den vergangenen fünf Jahren sage und schreibe fast 1.900 Prozent zugelegt. Bald könnten in Europa weiter spannende Akteure nachrücken. Gleich zwei große IPOs könnten in diesem Jahr erfolgen. Bei der tschechischen Czechoslovak Group (CSG), der einer der größten Europas werden könnte, könnte es sogar bereits in dieser Woche soweit sein. DER AKTIONÄR erklärt die wichtigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär