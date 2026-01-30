Das Instrument ZEG GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument ZEG GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026Das Instrument BTO0 US12740C1036 CADENCE BANK DL 2,5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument BTO0 US12740C1036 CADENCE BANK DL 2,5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026Das Instrument E5T IT0003895668 EUROTECH S.P.A. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument E5T IT0003895668 EUROTECH S.P.A. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026Das Instrument ZEGA US0463531089 ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument ZEGA US0463531089 ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026Das Instrument EZTQ DE0008478116 FMM-FONDS AKP(EUR) INVESTMENT FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument EZTQ DE0008478116 FMM-FONDS AKP(EUR) INVESTMENT FUND is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026Das Instrument VRTB SE0025012032 VIRTUNE AB O.END ETP BTC ETN wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument VRTB SE0025012032 VIRTUNE AB O.END ETP BTC ETN is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026Das Instrument B0Y1 US02919L7038 AME.REB.HLD.INC. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument B0Y1 US02919L7038 AME.REB.HLD.INC. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026Das Instrument 6W8 US2920343033 EMPIRE PETROLEUM DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument 6W8 US2920343033 EMPIRE PETROLEUM DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026Das Instrument 91E GG00BP2NJT37 TAYLOR MARITIME LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument 91E GG00BP2NJT37 TAYLOR MARITIME LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026Das Instrument 730 CA3397643006 FLORA GROWTH CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument 730 CA3397643006 FLORA GROWTH CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026Das Instrument 3RB GB00B24CGK77 RECKITT BENCK.GRP LS -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument 3RB GB00B24CGK77 RECKITT BENCK.GRP LS -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026Das Instrument YAG2 US04962H5063 ATOSSA THERAPEU. DL -,015 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2026The instrument YAG2 US04962H5063 ATOSSA THERAPEU. DL -,015 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2026 and ex capital adjustment on 02.02.2026