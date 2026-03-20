Die Welt befindet sich in einem strukturellen Umbruch, die Kapitalmärkte reagieren. Geopolitische Spannungen sorgen für eine massive Aufrüstung und treiben die Nachfrage nach moderner Verteidigungstechnologie auf neue Höchststände. Gleichzeitig zeigt die Energiekrise, wie verwundbar globale Lieferketten sind, und beschleunigt den Ausbau erneuerbarer Energien mit enormem Investitionsvolumen. Parallel dazu entstehen neue Geschäftsmodelle rund um Infrastruktur, Finanzierung und langfristige Cashflows. Was sich aktuell abzeichnet, ist mehr als nur ein kurzfristiger Boom: Es ist die Entstehung neuer industrieller Machtzentren, mit klaren Gewinnern auf den Aktienmärkten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de