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WKN: 922230 | ISIN: AT0000969985 | Ticker-Symbol: AUS
Tradegate
24.03.26 | 18:44
49,250 Euro
+1,65 % +0,800
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG 5-Tage-Chart
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49,10049,40018:58
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5-Tage-Chart
AT&S
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG49,250+1,65 %
BAWAG GROUP AG127,50+0,71 %
ERSTE GROUP BANK AG90,90-1,20 %
LENZING AG23,200+13,17 %
PALFINGER AG33,700-2,88 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG37,400-0,69 %
SBO AG33,550-2,89 %
SEMPERIT AG HOLDING14,7800,00 %
STRABAG SE84,00-0,47 %
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