Die beiden europäischen Versicherungsschwergewichte AXA und Generali gehören seit Jahren zu den verlässlichsten Dividendenzahlern am Markt. Ein Blick auf die aktuellen Schätzungen bis 2030 zeigt: Beide Konzerne dürften ihre Ausschüttungen kontinuierlich steigern - mit klaren Unterschieden im Detail.AXA startet bereits mit einer höheren Dividende und baut diese Schritt für Schritt weiter aus. Für das Geschäftsjahr 2025 werden 2,32 Euro je Aktie erwartet, was einer Rendite von 5,7 Prozent entspricht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär