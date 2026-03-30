Während geopolitische Flammen lodern folgt der Goldmarkt einer scheinbar paradoxen Logik. Der Iran-Konflikt trieb den Preis kurzzeitig auf Rekordhöhen, doch ein erstarkter Dollar löste zuletzt eine scharfe Korrektur aus. Diese Volatilität verschleiert jedoch die fundamentale Lage: Anhaltende Unsicherheiten, Inflationsdruck und die Wende in der Zinspolitik sorgen für einen nachhaltig bullischen Ausblick. Genau dieses Spannungsfeld eröffnet jetzt Einstiegschancen - insbesondere bei Unternehmen, die von der veränderten Marktdynamik profitieren können. Ein genauerer Blick auf Barrick Mining, Kobo Resources und B2Gold zeigt, wo die Potenziale schlummern.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de