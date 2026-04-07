Der DAX startet leicht unter Druck in die verkürzte Handelswoche. Belastend wirken vor allem die anhaltende Unsicherheit im Iran-Krieg und die gestiegenen Ölpreise, die Sorgen vor neuen Inflations- und Konjunkturrisiken schüren. Im weiteren Tagesverlauf könnten Konjunkturdaten aus Europa und den USA zusätzliche Impulse liefern, aktuell bleibt aber die geopolitische Lage der dominierende Faktor. Unternehmensseitig im Fokus: Allianz, Cancom, Kion, MTU, Nemetschek und Sixt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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