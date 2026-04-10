In einer Zeit, in der Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus fossile Energien befeuert, ringen innovative Cleantech-Unternehmen um Aufmerksamkeit und Investoren. A.H.T. Syngas, 2G Energy und SFC Energy verkörpern den Aufbruch zu sauberer, dezentraler Energieversorgung - von Wasserstoff aus Abfall bis hin zu flexiblen Brennstoffzellen. An der Börse kämpfen diese Nebenwerte aktuell mit stumpfen Waffen, während Rüstungsaktien hoch im Kurs stehen. Doch die Wiederentdeckung nachhaltiger Geschäftsmodelle ist nur eine Frage der Zeit.Den vollständigen Artikel lesen ...
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