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zukunftsbilanzen.de
20.04.2026 06:46 Uhr
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Amazon, Almonty und Veolia auf Achterbahnfahrt: Nach der Korrektur zurück auf Rekordkurs

Angst und Schrecken machten sich im März beim Blick auf den Kurszettel breit. Selbst Giganten gerieten ins Wanken. Doch nach einer kurzen, wenn auch heftigen Korrekturphase sind die Aktien des weltweit führenden Onlinehändlers Amazon, des Rohstoffrebellen Almonty und des Umweltpioniers Veolia wieder auf dem Weg nach oben. Eine Berg- und Talfahrt, die zwar Nerven kostet, aber einmal mehr lehrt: Totgesagte leben länger - und Qualitätsaktien fallen oft nur, um Schwung für den nächsten Angriff auf die ehemaligen Höchststände zu holen.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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