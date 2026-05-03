Gold vor dem nächsten Aufschwung - große Produzenten stark, Tesoro Gold im Fokus

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Starke Edelmetallpreise und Rekord-Cashflows im Sektor rücken die nächste Generation skalierbarer Goldprojekte in den Fokus

Gold-Volatilität verdeckt strukturell starken Markt

Der Weg des Goldpreises durch das Jahr 2026 war alles andere als geradlinig. Nachdem das Edelmetall im Januar infolge geopolitischer Spannungen und Währungsschwäche auf Rekordhöhen nahe 5.600 USD je Unze gestiegen war, folgte eine deutliche Korrektur, bevor es sich wieder in Richtung 4.800 USD erholte, als die Nachfrage nach sicheren Häfen erneut zunahm.

Diese Schwankungen spiegeln einen Markt wider, der zwischen konkurrierenden Kräften gefangen ist - einer straffen Geldpolitik und anhaltenden geopolitischen Risiken. Unterhalb dieser Volatilität zeigt sich jedoch ein klarer Trend: Gold hält sich auf historisch erhöhtem Niveau. Diese Widerstandsfähigkeit stützt weiterhin die Margen im Bergbausektor und erhält das Investoreninteresse an Edelmetallen aufrecht.

Rekordergebnisse verdeutlichen operativen Hebel

Nirgendwo wird dieser Hebel deutlicher als in den jüngsten Finanzergebnissen. Pan American Silver (ISIN: CA6979001089) erzielte 2025 Rekordumsätze von 3,6 Milliarden USD und einen operativen Cashflow von über 1,3 Milliarden USD, darunter herausragende 554 Millionen USD allein im vierten Quartal. Starke Preise, kombiniert mit disziplinierter Kostenkontrolle, führten zu einem Rekord beim freien Cashflow und ermöglichten eine dritte Dividendenerhöhung in Folge.

Das Unternehmen startet mit über 2 Milliarden USD Liquidität in das Jahr 2026 und erwartet weiteres Produktionswachstum, insbesondere im Silberbereich. Diese Kombination aus steigender Produktion und robuster Bilanz unterstreicht einen breiteren Trend: Produzenten generieren mehr Cash, als sie kurzfristig einsetzen können.

Barrick und Newmont: Größe trifft auf Einschränkungen

Das gleiche Muster zeigt sich bei den größten Akteuren der Branche. Barrick Mining Corporation (ISIN: CA06849F1080) und Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) generieren weiterhin erhebliche Cashflows und verfügen über starke Liquiditätspositionen, gestützt durch Goldpreise, die deutlich über den langfristigen Durchschnitten liegen.

Barricks Pipeline an Tier-One-Projekten - darunter Goldrush, Fourmile und Reko Diq - positioniert das Unternehmen für langfristiges Wachstum, während Newmont sich auf Portfoliooptimierung und Bilanzstärke konzentriert und 2025 mehr als 10 Milliarden USD operativen Cashflow generierte.

Beide Unternehmen stehen jedoch vor ähnlichen Herausforderungen: rückläufige Produktion und steigende Kosten. Barricks Goldförderung ging im vergangenen Jahr deutlich zurück, während Newmont für 2026 niedrigere Fördermengen bei gleichzeitig höheren Gesamtkosten prognostiziert. Diese Entwicklungen spiegeln branchenweite Trends wider, darunter Ressourcenerschöpfung, inflationsbedingter Kostendruck und operative Störungen.

Eine Angebotslücke zeichnet sich ab

Die Gegenüberstellung wird zunehmend klar: Einerseits verfügen die großen Produzenten über reichlich Kapital, andererseits bleibt organisches Produktionswachstum schwer erreichbar. Diese Dynamik deutet auf ein sich verengendes Angebot am Goldmarkt hin.

Großprojekte benötigen Jahre bis zur Entwicklung, während die Kapitalintensität weiter steigt. Daher richtet sich der Fokus verstärkt auf Projekte im Entwicklungsstadium, die innerhalb eines überschaubaren Zeit- und Kostenrahmens neue Fördermengen liefern können.

Entwickler rücken stärker in den Fokus

In diesem Umfeld gewinnen Entwicklerunternehmen an Bedeutung. Hohe Goldpreise verbessern die Wirtschaftlichkeit von Projekten, verkürzen Amortisationszeiten und erhöhen die Finanzierungschancen. Projekte, die früher höhere Preise zur Rechtfertigung benötigten, sind nun klar wirtschaftlich.

Zudem werden Bewertungsunterschiede deutlicher sichtbar. Viele Entwickler handeln weiterhin mit Abschlägen gegenüber ihrem inneren Wert, insbesondere bei Kennzahlen wie EV/Ressource und P/NAV - trotz verbesserter makroökonomischer Rahmenbedingungen.

Tesoro Gold: Ein gehebeltes Investment in den nächsten Zyklus

Vor diesem Hintergrund hebt sich Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) als Entwickler hervor, der sowohl zum makroökonomischen Umfeld als auch zu den Anforderungen des Sektors passt. Das Unternehmen treibt sein El-Zorro-Projekt in Chile voran und strebt eine Produktion von rund 110.000 Unzen pro Jahr an, wobei die erste Goldproduktion für 2029 erwartet wird.

El Zorro kombiniert Größe mit operativer Einfachheit. Das Projekt umfasst eine Mineralressource von etwa 1,8 Millionen Unzen bei einem Goldgehalt von 1,1 g/t und unterstützt eine konventionelle Tagebauentwicklung mit geschätzten Gesamtkosten (AISC) von rund 1.200 USD je Unze.

Ein entscheidender Vorteil ist die Lage: In Küstennähe gelegen, verfügt das Projekt über Zugang zu bestehender Infrastruktur, einschließlich Stromnetz und Wasserversorgung, was die Kapitalintensität reduziert. Die Vorproduktionsinvestitionen werden auf etwa 248 Millionen USD geschätzt und liegen damit am unteren Ende der globalen Kostenkurve für vergleichbare Projekte.

Rechtsrahmen und Infrastruktur als zusätzliche Vorteile

Chile zählt weiterhin zu den etabliertesten Bergbauregionen weltweit und bietet regulatorische Stabilität sowie vergleichsweise effiziente Genehmigungsverfahren. Das Fehlen staatlicher Goldabgaben und vorhandene Infrastruktur unterstützen zusätzlich die Projektökonomie.

Die geringe Höhenlage nahe dem Meeresspiegel sowie die Nähe zu Transportnetzen unterscheiden El Zorro von abgelegeneren oder hochgelegenen Projekten in der Region und könnten das Umsetzungsrisiko reduzieren.

Bewertungsdiskrepanz und kommende Katalysatoren

Aus Marktsicht spiegelt die Bewertung von Tesoro weiterhin vor allem den Entwicklungsstatus wider und weniger die fundamentalen Projektwerte. Auf Basis von EV/Ressource handelt das Unternehmen mit einem Abschlag gegenüber vergleichbaren Firmen - trotz ähnlicher oder teilweise sogar vorteilhafterer Projekteigenschaften.

Die nächsten 12 bis 18 Monate dürften entscheidend sein. Für 2026 wird eine endgültige Machbarkeitsstudie erwartet, gefolgt von einer möglichen Investitionsentscheidung. Solche Meilensteine gelten in der Regel als wichtige Risikoreduktionspunkte und können die Marktwahrnehmung maßgeblich verändern.

Die Beteiligung des strategischen Investors Gold Fields erhöht zusätzlich die Glaubwürdigkeit und unterstreicht die Bedeutung des Projekts innerhalb der globalen Goldindustrie.

Die Brücke zwischen heutigen Cashflows und zukünftiger Produktion

Der aktuelle Goldzyklus ist zunehmend durch eine Kluft geprägt: zwischen etablierten Produzenten mit starken Cashflows und dem Bedarf an zukünftigem Produktionswachstum. Während Unternehmen wie Barrick, Newmont und Pan American von hohen Margen profitieren, erfordert die langfristige Sicherung der Produktion neue Projekte.

Entwickler, die diese nächste Angebotswelle liefern können - bei gleichzeitig disziplinierter Kapitalallokation und operativer Effizienz - dürften künftig eine bedeutendere Rolle spielen.

In diesem Kontext steht Tesoro Gold exemplarisch für die nächste Phase des Sektors: eine Entwicklungsgeschichte, geprägt von günstigen makroökonomischen Bedingungen, verbesserter Projektwirtschaftlichkeit und wachsender strategischer Relevanz, während die Branche über ihre aktuelle Produktionsbasis hinausblickt.

Quellen:

https://www.tradingview.com/news/zacks:22bb5bc1b094b:0-barrick-mining-vs-newmont-which-gold-giant-is-shining-brighter/#:~:text=The%20company%20anticipates%20gold%20production,higher%20unit%20costs%20in%202026.

https://panamericansilver.com/news/pan-american-silver-reports-record-fourth-quarter-and-full-year-2025-financial-results-record-cash-flow-from-operations-of-554-million-in-the-fourth-quarter-dividend-increased-by-29/

https://tesorogold.com.au/

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