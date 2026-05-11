Der Silbermarkt wirkt wie elektrisiert und erobert die 80 USD-Marke zurück. Während Anleger schon wieder auf die nächste Rohstoffwelle setzen, verschärfen sich bei wichtigen Industriemetallen die Risiken von Versorgungsengpässen, geopolitischen Blockaden und strategischen Abhängigkeiten. Das lenkt den Blick auf Titel, deren Bewertung längst weitergelaufen ist, als ihre Fundamentaldaten eigentlich hergeben. Siemens Energy, TKMS und Rheinmetall gehören dabei zu jenen Namen, wo die Erwartungen zwischenzeitlich äußerst hoch hingen. Wer jetzt nur auf Momentum schaut, übersieht leicht, dass selbst starke Geschichten an der Börse irgendwann an ihre Bewertungsgrenzen stoßen. Anders ergeht es den kleineren Titeln. Sie wurden im Aufschwung komplett übersehen, obwohl sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Besonders spannend erscheint in diesem Umfeld Silver Viper Minerals, denn das Unternehmen sitzt in Mexiko auf Projekten, die bei weiter steigenden Edelmetallpreisen plötzlich eine völlig neue ökonomische Hebelwirkung entfalten könnten. Im Schatten der allgemeinen Euphorie könnten sich also demnächst durchaus einige Überraschungsgewinner zeigen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de