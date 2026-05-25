The following instruments on XETRA do have their first trading 25.05.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.05.2026Aktien1 GRS148003015 Ideal Holdings S.A.2 GRS319103008 Mevaco S.A.3 FR0011027135 Patrimoine & Commerce4 CA03938C1041 Arch Biopartners Inc.5 CNE1000068G4 Dekon Food and Agriculture Group6 MX01VO000009 Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V.7 MXP339881098 Cydsa S.A.B. de C.V.8 MXP524131127 Industrias CH S.A.B. de C. V.9 MX01NE000001 Nemak S.A.B. de C.V.10 JP3708400001 Nippon Concrete Industries Co. Ltd.11 MX01PI000013 Promotora y Operadora de Infraestructura S.A. de C.V. CL L12 CA1320631080 Cambria Gold Mines Inc.13 CA2798521076 Edge Copper Corp.14 AU0000467110 Li-FT Power Ltd. CDIS15 AU0000222143 OD6 Metals Ltd.16 US70450C1018 PayPay Corp.17 US80401C1009 Satellogic Inc.18 KYG9541D1438 Wellcell Holdings Co. Ltd.19 CA04031A2011 Argyle Resources Corp.20 IT0005709909 Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.Anleihen/ETF/ETP1 US345397J952 Ford Motor Credit Co. LLC2 XS3387586004 Marokko, Königreich3 XS3379667564 Audax Renovables S.A.4 XS3381223067 Bank Millennium S.A.5 AT0000A3USC0 Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH6 NO0013750810 Cornish Metals PLC7 XS3386749025 E.ON International Finance B.V.8 XS3386748993 E.ON International Finance B.V.9 XS3368925387 NBN Co Ltd.10 DE000AAR0496 Aareal Bank AG11 NO0013741793 CCiT Group A/S12 DE000DP9A745 DZ BANK AG13 XS3385444990 Marokko, Königreich14 DE000NWB0B16 NRW.BANK15 US00971TAR23 Akamai Technologies Inc.16 XS3382712126 ams-OSRAM AG17 XS3375198226 Bank of Valletta PLC18 US135087U513 Canada, Government of...19 AT0000A3UX25 Erste & Steiermärkische Bank d.d.20 EU000A4ETDK9 European Investment Bank (EIB)21 DE000A46ZXA7 EWE AG22 BE0390313824 KBC Groep N.V.23 US604749AC50 Mirum Pharmaceuticals Inc.24 US60871RAT77 Molson Coors Beverage Co.25 US60871RAS94 Molson Coors Beverage Co.26 XS3384747922 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC27 US693475CJ21 The PNC Financial Services Group Inc.28 XS3389803704 BMW Finance N.V.29 XS3384748060 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC30 DE000HEL4BN5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 IE000KCKFHE8 Amundi FTSE All World GDP-Weighted UCITS ETF32 LU3299677511 Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF33 DE000A4ARTH9 Bitwise Canton ETP