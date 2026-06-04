Der DAX hat am Mittwoch deutlich Federn lassen müssen. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 24.795,94 Zählern. Und auch der Start in den Donnerstag sieht schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 24.745 Punkte.Die Entwicklungen rund um den Konflikt mit dem Iran bleiben schwer einzuschätzen. Während zuletzt Spekulationen über ein mögliches Scheitern der Gespräche zwischen Washington und Teheran die Runde machten, signalisiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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