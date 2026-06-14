© Foto: Jakub Zerdzicki - UnsplashDie Aktie des Spezialsoftware-Entwicklers Adobe ist auf den tiefsten Stand seit mehr als 8 Jahren gefallen. Mit Blick auf die Bewertung geht das zu weit! Software-Aktien weiter von Verlusten betroffen ... Die Clouddienstleistungs- und Software-Branche kämpft mit der Furcht vor der Disruption ihrer Geschäftsmodelle durch KI. Gleichzeitig hat der Anstieg der Anleiherenditen (in Zusammenhang mit den Auswirkungen des Iran-Krieges) dafür gesorgt, dass künftige Cashflows stärker abgezinst werden müssen, wodurch es zu einer branchenweiten Neubewertung gekommen ist. Anlegerinnen und Anleger von Unternehmen wie Microsoft, SAP und ServiceNow haben das in den vergangenen Wochen und Monaten in ihren …
Enthaltene Werte: US00724F1012,US79466L3024,DE0007164600,US81762P1021,US3168411052Den vollständigen Artikel lesen
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