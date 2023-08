Alle Augen auf...: Wochenrückblick KW 33-2023 - China und Jackson Hole im Fokus!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Woche hatte es wieder einmal in sich, da die globalen Märkte von einer Welle der Unsicherheiten erfasst wurden.

die Indizes wirken nach drei Wochen sinkender Kurse angeschlagen, weshalb sich die Nervosität zunehmend erhöht. Die prekäre Lage im chinesischen Immobilien- und Finanzsektor gibt weiterhin Anlass zur Besorgnis, da die bisherigen Antworten noch nicht auf eine schnelle Genesung der Wirtschaft hindeuten, weshalb wir noch keine signifikante Entspannung erwarten.

Im Zentrum der Unsicherheiten standen vergangene Woche neben den Problemen in China zudem mögliche Zinserhöhungen der Fed, sowie die tumultartigen Bewegungen auf dem Anleihenmarkt. Die Hauptindizes erlebten daraufhin eine abrupte Rückkehr in den "Risk-Off'-Modus.

Quelle: Wallstreet:Online.de

Während die Sommerhitze an den Märkten verfliegt, verweilt ein düsterer Schatten. Erwartungen an eine straffere Geldpolitik könnten Akteure dazu drängen, weiter auf die Bremse zu latschen. Potenzial dafür bietet der kommende Wochenkalender, der wieder gespickt ist mit pikanten Daten und Zahlen. Neben beispielsweise Nvidia's Ergebnissen werden auch Äußerungen der Zentralbanker vom "Jackson Hole'-Symposium erwartet, welche die Märkte stark beeinflussen können.

Öl - seit Wochen, erster kleiner Rücksetzer!

Nach mehr als einem Monat stetigen Anstiegs erlebten die Öl-Preise erstmals einen Rücksetzer. Die Preiserholung war maßgeblich auf die Förderkürzungen der OPEC zurückzuführen, die bei hohen Verbräuchen und extrem niedrigen US-Lagerbeständen durchgesetzt wurden. Nun relativiert sich scheinbar das Ganze wieder, einhergehend mit der Konjunkturdelle in China, wo nun laut Experten eventuell weniger Öl verbraucht wird.

Quelle: Onvista.de

Auf dem Preisbarometer setzt das europäische Brent-Öl mit rund 84,- USD pro Barrel nahe seinem Jahreshoch ein Statement. Auch das US-amerikanische WTI-Öl kratzt mit rund 80,- USD pro Barrel an seinem Jahreshoch.

Edelmetalle - sehr gefragt aber noch kein "Break' nach oben!

Edelmetalle rückten vergangene Woche vermehrt ins Rampenlicht. In China erreichten die Prämien für physisches Gold den höchsten Stand seit Dezember 2016, da ökonomische Unruhen die Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen stiegen. Doch ist die Aufwärtsbewegung des Goldes von Gegenwind geprägt, da steigende Anleiherenditen und ein taumelnder US-Dollar das Edelmetall belasten. Per Wochenschluss ging das Edelmetall mit einem Minus von rund 1,3 % aus dem Markt und musste mit einem Schlusskurs von 1.889,- USD je Feinunze sogar die 1.900,- USD-Marke wieder preisgeben.

Quelle: Onvista.de

Silber konnte sich dagegen deutlich besser behaupten, und sogar mit einem kleinen Wochenplus von 0,22 % mit 22,73 USD je Feinunze aus dem Handel gehen.

Industriemetalle gemischt!

Bei den Industriemetallen zeigte sich ein relativ einheitliches Bild, da beispielsweise Nickel, Aluminium und Zink ihre Vorwochen-Niveaus gut halten konnten.

Ausblick: Keine Entspannung in Sicht!

Der anstehende Wochenkalender hält wieder einige markante Überraschungen bereit. Die Flash-PMI-Indizes für August werden am Mittwoch bereits die Gemüter bewegen, während die Aufmerksamkeit allerdings auf dem am Donnerstag bis Sonntag abgehaltenen jährlichen "Jackson Hole'-Treffen der Zentralbanker liegt. Als Zeitvertreib können Investoren am Donnerstag noch einen Blick auf die wöchentlichen US-Beschäftigungsdaten und langlebige Güter werfen, denen dann am Freitag die deutsche Geschäftsstimmung und das US-Verbrauchervertrauen folgen. Aber auch weitere Daten aus China werden mit Spannung erwartet, insbesondere am Montag die Zinssätze der People's Bank of China (PBOC). Bei den Unternehmen nähert sich die Berichtssaison zunehmend dem Ende, wobei doch einige Schwergewichte wie BHP, Medtronic, Baidu, Zoom Video und Intuit noch ihre Bücher öffnen. Am meisten beachtet werden bestimmt aber die Zahlen von Nvidia, da dieser Wert sehr stark von der KI-Technologie profitiert!

Interessanter allerdings sollten auf ihrem mittlerweile historisch günstigen Niveau Rohstoffaktien sein, die eine größere Korrektur schon vorweggenommen haben. Warum, können Sie in unseren folgenden, zahlreichen Beiträgen aus der vergangenen Woche gerne nachlesen.

