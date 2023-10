Neue Anleihen in der Kalenderwoche 40 - die JDC Group AG legt über ihre Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. Pool GmbH eine neue besicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro auf. Der Zinskupon des fünfjährigen Bonds ist noch nicht final festgelegt, wird aber zwischen 6,75% und 7,25% liegen. Sowohl die Zeichnungsphase für die neue JDC-Anleihe 2023/28 als auch das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber beginnt in der kommenden Woche am 12. Oktober 2023. Die Emissionsmittel sollen vollständig für die Refinanzierung der laufenden JDC-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1) mit Fälligkeit im Dezember 2024 verwendet werden. Auch die hep global GmbH begibt über die Tochtergesellschaft hep solar projects GmbH eine neue Solar-Anleihe (ISIN: DE000A351488) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. ...

