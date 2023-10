Turnaround am Freitag...: Wochenrückblick KW 40-2023 - Ein Wechselbad der Gefühle!

Anzeige / Werbung

Eine harte und spannende Woche sowohl für Börsianer als auch für Rohstofffans liegt zurück. Das Highlight dieser Handelswoche fand am Freitag statt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dann nämlich wurden die stärker als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten präsentiert, die das Szenario einer Lockerung der Geldpolitik unterstützen und die Anleiherenditen in die Höhe trieb. Die auch schon im Vorfeld gesunkenen Ölpreise und die US-bereits veröffentlichten Makroökonomischen-Indikatoren begünstigten die Annahmen einer lockereren Geldpolitik obendrein. Am Freitag aber stieg dann die Risikoaversion richtig rasant an und sowohl die Aktien- als auch die Rohstoffmärkte legten kräftig zu!

Bereits in der kommenden Woche werden die ersten Quartalsergebnisse veröffentlicht. Ob diese die Risikoaversion weiter anheizen werden, beleibt die spannende Frage.

Ausgewählte Rohstoffe!

Edel- und Industriemetalle hatten es vergangene Woche gleichermaßen schwer. Der steigende Greenback (US-Dollar) ließ nicht nur die Ölpreise wanken, sondern auch die Metall- und Edelmetallpreise. Kupfer verzeichnete allein in der vergangenen Woche an vier Tagen fallende Preise und notiert bei knapp über 8.000,- USD. Aluminium und Zink folgten dem Trend, da auch aus China gemischte Daten gemeldet wurden. Insbesondere der Caixin Manufacturing Index für September blieb zwar in der Expansionszone, verfehlte jedoch die Erwartungen.

Edelmetalle mussten gegen steigenden Anleiherenditen kämpfen. Gold, oft als barbarisches Relikt bezeichnet, hatte es schwer, sich gegen die positiven Realzinsen zu behaupten, insbesondere deshalb, da es von Natur aus keine Rendite bietet. Dennoch wird es derzeit wieder bei rund 1.830,- USD je Feinunze gehandelt.

What's next? Vorschau auf die kommende Woche:

Mit großer Spannung erwarten Investoren die ersten Quartalsergebnisse der Unternehmen in der kommenden Woche. PepsiCo und LVMH werden am Dienstag den Anfang machen, gefolgt von Delta Air Lines, UnitedHealth, Wells Fargo und BlackRock in den darauffolgenden Tagen. In diesen unsicheren Zeiten wird deren Jahresendprognose von großer Bedeutung sein.

Makroökonomisch richten sich die Blicke auf die Produzentenpreise am Mittwoch und die Verbraucherpreise am Donnerstag in den USA sowie auf den Vertrauensindex der University of Michigan am Freitag. Auch aus China werden Handels- und Inflationszahlen erwartet. Ein weiteres Highlight wird die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung am Mittwoch sein.

Die kommende Woche verspricht also weiterhin Spannung und wird zweifellos von den Ergebnissen der Unternehmen und den makroökonomischen Daten beeinflusst. Börsianer und Rohstofffans sollten ihre Strategien aufmerksam verfolgen, da die Märkte auf diese wichtigen Entwicklungen reagieren werden.

Lesen Sie im folgenden Wochenrückblick viele weitere Nachrichten und Informationen rund um das Thema Wirtschaft, Rohstoffe und Aktien.

TOP-NEWS

Zwei Unternehmen, zwei TOP-News! Aber scheinbar bekommt es keiner mit!

Bemerkenswerte Nachrichten gab es in den vergangenen Tagen von Fury Gold Mines und Skeena Resources.

Caledonia Mining / Aurania Resources

Geschmuggeltes Gold online ersteigern

Es ist der Zoll von Tokio, der demnächst etwa 180 Kilogramm Gold in einer Auktion versteigert.

MAG Silver / Discovery Silver

Silber - das Beste aus zwei Welten

Silber ist ein Währungsmetall und zugleich ein Industriemetall großer Wichtigkeit.

Condor Gold / Fury Gold Mines

In Gold gerechnet ist das neue iPhone günstiger geworden

Würde man das neue iPhone mit Gold bezahlen, dann wäre es kostengünstiger als im Jahr zuvor.

GoldMining / Torq Resources

Globale Wirtschaftstrends werden für steigende Rohstoffpreise sorgen

Noch leiden die Rohstoffpreise unter einem starken US-Dollar und steigenden Anleiherenditen.

Gold Terra Resources / Karora Resources

Gold von Asteroiden

Es fand ein NASA-Weltraumflug statt. Nun ist die Raumsonde OSIRIS-REX mit Proben des Asteroiden Bennu gelandet.

Century Lithium / Targa Exploration

Batterien aus Kanada

In Quebec wird eine riesige Batteriefabrik entstehen. Es ist die größte private Investition in der Geschichte Quebecs.

Osisko Gold Royalties / Gold Royalty

Gold und Silber profitieren, wenn die Rezession kommt

Eine Rezession in den USA ist ziemlich wahrscheinlich. Gold und Silber würden teurer werden.

First Tin / Tin One

Zinn heute und damals

Zinn ist im Lötzinn enthalten, ist ein bedeutendes Technologiemetall, das auch in verschiedenen Energiequellen verbaut ist.

IsoEnergy / Latitude Uranium

Atomkraft - eine saubere und zuverlässige Energiequelle

Die Atomkraft kann Tag und Nacht große Mengen sauberen Strom erzeugen.

U.S. GoldMining / Victoria Gold

Chinesen setzen auf Gold als Absicherung

Im Vergleich zum Vorjahr kaufen chinesische Bürger um zirka 30 Prozent mehr Goldmünzen und -barren.

Dieser Rohstoff ist HOT...

Nickel - DER Held der modernen Wirtschaft boomt! Und dieses TOP-Unternehmen mutiert zum ultimativen Highflyer!

Die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Schlüsselressourcen, die unsere fortschrittliche Welt antreiben. Gold und Silber mögen die Klassiker sein, aber in unserer modernen Ära rückt auch Nickel ins Rampenlicht!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

