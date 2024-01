Das Jahr 2024 hat am KMU-Anleihemarkt gemächlich begonnen, ehe in der dritten Kalenderwoche die Mutares SE & Co. KGaA schnell und scheinbar problemlos ihre im vergangenen Jahr begebene Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) mal eben um ein Volumen von 100 Mio. Euro aufgestockt hat. Das Gesamtvolumen des vierjährigen Nordic Bonds beläuft sich somit 250 Mio. Euro. Die jährliche Verzinsung orientiert sich am 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50 %. Die zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Mutares plant für das laufende Jahr zwischen zehn und 15 Akquisitionen und hat dabei vornehmlich den chinesischen Markt im Visier. Die gesamte Akquisitionspipeline ist nach Angaben von Mutares auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca. 18 Mrd. Euro angewachsen.

Die um drei Jahre verlängerte Anleihe 2018/26 (ISIN: DE000A2NBZ21) der SOWITEC group GmbH ist seit dieser Woche wieder an der Börse handelbar. Grund ist, dass die Restrukturierungs-Beschlüsse ...

