The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.02.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.02.2024



ISIN Name

CA00249W1005 A2Z SMART TECHNOLOGIES

CA45250A3073 IMETAL RES INC.

CA60273M1059 MINEHUB TECHNOLOGIES INC.

CA72765P1080 PLATINEX INC.

GB00BNGFMW59 INTUITIVE INV.GRP LS -,01

SE0009921976 NETMORE GROUP AB B

USP16394AG62 BELIZE, GOV.OF 13/34 REGS

US3073595056 FARADAY FUT.IN.E DL-,0001

US53261M1045 EDGIO INC. DL-,001

US5505501073 LUTHER BURBANK CORP.

US559080AN68 MAGELL.MIDS. 19/49

