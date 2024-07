Uneinigkeit...: Wochenrückblick KW 30-2024 - Finanzmärkte auf Achterbahnfahrt!

Anzeige / Werbung

Vergangene Woche erlebten die Finanzmärkte eine wahre Achterbahnfahrt. Besonders der Technologiesektor in den USA musste starke Verluste hinnehmen, begleitet von einer Serie von Gewinnwarnungen in Europa.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zwar gab es am Freitag einen kleinen Aufschwung durch Schnäppchenjäger, doch die allgemeine Stimmung blieb gedrückt. Aber dennoch gibt es trotz der turbulenten Zeiten noch positive Signale aus den USA. Wirtschaftsdaten sorgten für einen kleinen Hoffnungsschimmer: Aktivitätsindikatoren waren robust, die BIP-Zahlen für das zweite Quartal übertrafen die Erwartungen und die Inflation blieb unter Kontrolle. Dennoch ist die Lage angespannt und die Märkte reagieren nervös auf neue Daten -Veröffentlichungen. Gut möglich, dass uns eine unruhige Zeit bevorsteht.

Quelle: Wallstreet Online

Der DAX legte rund +1,35 % zu, während der Dow Jones +0,83 % zulegte und die Nasdaq100 etwa -2,6 % verlor.

Währungsschwankungen und Rohstoffmärkte!

Nicht nur die Aktienmärkte hatten eine schwere Woche. Der Dollar verlor gegenüber dem Yen, ebenso wie Öl und Gold, die beide etwa 3 % an Wert einbüßten. Die Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen blieben über die Woche relativ stabil und lagen am Freitag bei etwa 4,2 %. Der Markt ist weiterhin überzeugt, dass die Fed im September ihren ersten Zinssatzschnitt in diesem Zyklus vornehmen wird. Das kommende Treffen der Zentralbank nächste Woche dürfte diese Erwartung bestätigen, insbesondere dann, wenn am Freitag die veröffentlichten PCE-Inflationszahlen für Juni einen Abwärtstrend der Preise bestätigten.

Konjunkturdaten und Industrieschwäche!

Die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für Juli zeigten, dass die wirtschaftliche Dynamik weiterhin unsicherbleibt, insbesondere in der Industrie. Die erste Schätzung des BIP für das zweite Quartal in den USA übertraf zwar leicht die Erwartungen, war jedoch nicht besonders dynamisch, was die gedämpfte Stimmung bestätigte.

Rohstoffe und Edelmetalle!

Im Bereich der Industriemetalle gab es eine neue Serie von Rückgängen, was die Sorgen über die Nachfrage nach Basismetallen und die Rückkehr der Risikoaversion widerspiegelt. Der Preis für Kupfer, ein Barometer der globalen Wirtschaft, fiel innerhalb eines Monats um fast 5 %.

Quelle: MinerDeck auf X

Auch Gold, das normalerweise als sicherer Hafen gilt, konnte nicht richtig profitieren und verharrt mit etwa 2.386,- auf dem Niveau der Vorwoche.

Ausblick: Unternehmensberichte und makroökonomische Agenda!

Nach einer ohnehin schon ereignisreichen Woche folgen nun weitere Unternehmensberichte. In den USA werden Microsoft, Apple, Meta und Amazon versuchen, die enttäuschenden Ergebnisse von Tesla und Alphabet wettzumachen. In Europa stehen unter anderem Heineken, L'Oréal, Airbus, HSBC, Shell und AXAauf der Agenda.

Auf makroökonomischer Ebene wird am Mittwoch die erste Schätzung der Juli-Inflation in der Eurozone veröffentlicht. Zudem stehen wichtige Zentralbanktreffen an: Die Bank of Japan startet am Mittwoch,gefolgt von der US-Notenbank am Abend. Am Donnerstag wird die Bank of England ihre Geldpolitik entscheiden. Der Markt erwartet einen Status quo von der Fed, eine Zinssenkung von der Bank of England und bleibt unschlüssig bezüglich einer Zinserhöhung von der Bank of Japan.

Die Finanzmärkte bleiben vermutlich zunächst volatil und reagieren sensibel auf jede neue Datenveröffentlichung. Anleger sollten sich auf eine unruhige Zeit einstellen, da auch viele Marktteilnehmer im Urlaub sind. Dennoch gilt es die kommenden wirtschaftlichen und unternehmerischen Entwicklungengenau beobachten.

Die Rohstoffe hingegen sollten das schlimmste hinter sich haben, sofern nicht ein kompletter "sell off' an den Märkten noch bevorsteht. Was hingegen alles für Rohstoffe und gute Rohstoffunternehmen spricht, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

