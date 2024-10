Der Eskalation trotzen...: Wochenrückblick KW 40-2024: Märkte zwischen Spannung und Hoffnung!

Anzeige / Werbung

Vergangene Woche standen die Finanzmärkte unter Druck, denn die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten eskalierten wieder, wovon die gebeutelten Ölpreise profitierten.

gegen Ende der Woche hingegen brachte ein Lichtblick neue Hoffnung: Schnäppchenjäger kamen zurück, motiviert von einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten sprechen eine deutliche Sprache: Statt der erwarteten 150.000 neuen Stellen wurden im September 254.000 geschaffen. Damit fiel die Arbeitslosenquote mit 4,1 % niedriger aus als die erwarteten 4,2 %. Diese Zahlen haben die Märkte beruhigt und die Renditen langfristiger Staatsanleihen zum Fallen gebracht, während die großen Indizes wieder an Fahrt aufgenommen haben.

Quelle: Onvista.de

Dieser starke Arbeitsmarkt dokumentiert einmal mehr die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und weckt unter den Anlegern Hoffnung auf zwei weitere Zinssenkungen der US-Notenbank um je 25 Basispunkte, noch vor Jahresende. Diese gute Stimmung ließ am Freitag die Kurse in Amerika und auch Deutschland steigen. Schlussendlich konnten die Amerikaner mit einem kleinen Wochenplus aus dem Handel gehen, während die Deutschen Indizes zumeist im negativen Terrain die Handelswoche abgeschlossen haben.

US-Wirtschaft also robust!

Die Erwartung an eine "weiche Landung" der Wirtschaft steigt immer weiter. Deshalb wundert die Robustheit der US-Märkte nicht wirklich, trotz zahlreicher Risiken: Die Spannungen im Nahen Osten, der anhaltende Krieg in der Ukraine, saisonale Schwächen und die bevorstehenden US-Wahlen könnten dennoch für Unsicherheit sorgen. Aber trotz allem halten die Investoren zunächst an ihrer "soft landing"-These fest, die allerdings, und das muss man zugeben, derzeit noch durch aktuelle Wirtschaftsindikatorenwie die "ISM'-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor gestützt wird.

Entsprechend gespannt wird nun auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex ("CPI') und des Protokolls der letzten Fed-Sitzung in der kommenden Woche gewartet, um zu sehen, ob der positive Trend anhalten kann.

Industriemetalle trotzen geopolitischen Spannungen!

Sogar die Rohstoffe trotzen dem stärkeren US-Dollar, wobei auch die Industriemetalle weiterhin Stärke demonstrieren, unterstützt durch Chinas Ankündigungen zur Stimulierung seiner Wirtschaft, insbesondere des Immobiliensektors.

Quelle: MinerDeck auf X

In London legten die Metallpreise auf breiter Front weiter zu: Aluminium beispielsweise stieg über 2.630,- USD, Zink auf über 3.130 USD, und Kupfer hält sich stabil bei um die 9.860,- USD pro Tonne. Gold dagegen konnte trotz der Eskalation im Nahen Osten zunächst nicht weiter zulegen, und konsolidierte im Bereich bei 2.650,- USD!

Ausblick: Unternehmensgewinne und makroökonomische Daten im Fokus!

Während die makroökonomischen Daten und Zinserwartungen für eine relativ positive Grundstimmungsorgen, bleibt die Geopolitik der größte Unsicherheitsfaktor. Mit der beginnenden Berichtsaison und den nahenden US-Präsidentschaftswahlen sollte das politische Geschehen zunehmend in den Mittelpunkt der Anleger kommen.

Die beginnende Berichtsaison wird wieder neue Erkenntnisse zu der Verfassung der Unternehmensgewinne geben. Den Anfang macht PepsiCo am Dienstag, gefolgt von den großen US-Banken JPMorgan Chase und Wells Fargo am Freitag. Am Montag sind die chinesischen Märkte noch einmal aufgrund der "Golden Week' geschlossen, während uns dann am Mittwoch das Protokoll der letzten Fed-Sitzung erwartet.

Ein weiterer wichtiger Termin ereilt uns bereits am Donnerstag, wenn die US-Verbraucherpreisdatenveröffentlicht werden. Am Freitag folgen dann die Produzentenpreise sowie der vorläufige Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan. Es bleibt also spannend. Die Märkte könnten zunächst noch nervös bleiben, wobei erste positive Zeichen auf Stabilisierung hindeuten - zumindest vorerst.

Spannend ging es allerdings auch in der vergangenen Woche bei einigen Rohstoffaktien zu, was Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen können.

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com

