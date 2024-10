FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Bekanntgabe neuer US-Inflationszahlen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag etwas auf die Bremse getreten. Der Dax sank gegen Mittag um 0,16 Prozent auf 19.224,69 Punkte, nachdem er tags zuvor um 1 Prozent zugelegt hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Donnerstag 0,68 Prozent auf 26.755,17 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um rund 0,2 Prozent auf 4.970,86 Punkte.

Für die um 14.30 Uhr anstehende Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise liegt der Marktkonsens für die Gesamtinflation bei 2,3 Prozent im Jahresvergleich, verglichen mit 2,5 Prozent im August. Die Kerninflation - ohne die volatilen Branchen Energie und Nahrungsmittel - wird im Schnitt bei 3,2 Prozent erwartet, unverändert zum August-Niveau. Die Höhe der Inflation wird einmal mehr wichtig für das künftige Zinssenkungspotenzial der US-Notenbank Fed.

Angesichts einer Abschwächung des Hurrikans "Milton" an der Westküste Floridas wurden die Aktien europäischer Rückversicherer nachgefragt. Anleger setzen wohl aber auch darauf, dass die Schäden demnächst in den Prämienerneuerungen berücksichtigt werden. Die Titel von Munich Re erklommen mit einem Anstieg um 2,8 Prozent die Dax-Spitze, gefolgt von den 1,5 Prozent höheren Aktien der Hannover Rück .

Die Aktien der Deutschen Telekom erreichten den höchsten Stand seit 23 Jahren und notierten zuletzt 1,3 Prozent im Plus. Die Telekom will für das laufende Jahr eine höhere Dividende an seine Aktionäre auszahlen als gedacht und kündigte für 2025 Rückkäufe eigener Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro an. Ferner vertrauen die Bonner auch in den kommenden Jahren auf ihre Tochter T-Mobile US als Gewinn- und Wachstumstreiber innerhalb des Konzerns. Am Donnerstag und Freitag stellt der Vorstand seine Ziele für die kommenden Jahre vor.

Die Anteilsscheine von BMW legten um 0,6 Prozent zu. Der Autobauer verkaufte im dritten Quartal wegen eines Absatzeinbruchs in China und Problemen mit Bremsen 13 Prozent weniger Autos als vor einem Jahr. Mit einem Rückgang von fast 30 Prozent fiel das Minus in China besonders deutlich aus. Fortschritte machte BMW dagegen beim Verkauf von E-Autos, deren Absatz um 10 Prozent stieg.

Ein angehobener Ausblick von About You lockte die Anleger in Papiere von Online-Modehändlern. So gehörten die Aktien des Konkurrenten Zalando mit plus 1,8 Prozent zu den Top-Werten im Dax. Der Kurs von About You unterlag stärkeren Schwankungen und gewann zuletzt 4,2 Prozent.

Die Deutsche Pfandbriefbank zieht unter ihrem neuen Chef Kay Wolf Konsequenzen aus ihrem jüngsten Krisenjahr. Bis 2027 soll der Anteil der Büros im Kreditbestand deutlich sinken und die Finanzierung von Rechenzentren, Hotels und Wohnanlagen für Senioren ausgebaut werden. Zugleich kassierte er das bisherige Mittelfrist-Gewinnziel seines Vorgängers Andreas Arndt. Die Aktien verbilligten sich um 3,2 Prozent.

Die vor zwei Tagen begonnene Erholungsrally bei Varta setzte sich am Donnerstag mit einem Anstieg von 20 Prozent fort. Damit hat sich der Kurs des Batterieherstellers binnen drei Tagen in etwa verdreifacht. Varta und der Sportwagenbauer Porsche AG haben einen Vertrag über ein Investment im Bereich für großformatige Lithium-Ionen-Zellen geschlossen./edh/nas

