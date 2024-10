The following instruments on XETRA do have their first trading 31.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.10.2024Aktien1 HK1126010854 Dream International Ltd.2 AU000000CXM6 Centrex Ltd.3 CA98936T2083 ZenaTech Inc.4 FR001400SOY2 Acheter-Louer.fr S.A.5 SE0023261532 Prostatype Genomics ABAnleihen1 FR001400TT34 L'Oréal S.A.2 XS2831196535 African Development Bank3 XS2931344217 Carrier Global Corp.4 XS2909731551 European Bank for Reconstruction and Development5 XS2920414112 International Bank for Reconstruction and Development6 XS2913418377 International Bank for Reconstruction and Development7 XS2930103580 Skandinaviska Enskilda Banken AB8 USN9733XAA56 Yinson Boronia Production B.V.9 AT0000A3FMV4 Erste Group Bank AG10 AT0000A3FMT8 Erste Group Bank AG11 FR001400TT42 L'Oréal S.A.12 BE6357126372 Belfius Bank S.A.13 US13607PNF70 Canadian Imperial Bank of Commerce14 USP3710FAU86 Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.15 XS2931945211 Jyske Bank A/S16 US195325EP60 Kolumbien, Republik17 US195325EQ44 Kolumbien, Republik18 FR001400TR51 La Banque Postale Home Loan SFH19 DE000LB4XHX4 Landesbank Baden-Württemberg20 XS2931248848 Heimstaden Bostad AB21 SK4000026241 Slowakische Republik