The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.10.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2024

ISIN Name

AU0000282840 MELODIOL GLOBAL HEALTH

CA48222R1010 JUVA LIFE INC.

CA88577D1096 THREE SIXTY SOLAR LTD.

DE000A40ET62 STEMMER IMAGING AG Z.VERK

FR001400JAP8 ACHETER-LOUER EO 0,002

GG00B1FQG453 BOUSSARD+GAVAUDAN EO-0001

IM00B1S9KY98 STM GROUP PLC LS -,01

JP3920930009 MEDIASEEK INC.

SE0014684569 PROSTATYPE GENOMICS AB

XS2346915890 ZORLU YEN.EN 21/26 REGS

